Какие есть способы для раскрытия талантов и потенциала

На актуальные вопросы отвечает профориентолог, карьерный коуч Елена Макарчева

Как профориентолог и наставник по раскрытию потенциала людей, поделитесь, как человеку найти и раскрыть себя и свои способности?

Если человек решит это сделать самостоятельно, то кроме как опытным путем, сделать по другому у него вряд ли получится.

Чтобы раскрыть себя и понимать на что мы способны, нас нужно поместить в неизвестную среду, общество, где мы себя проявим. Пробовать разного рода деятельность чтобы сделать адекватные выводы о своих интересах, способностях и предрасположенностях. Мы даже, порой, не понимаем на что мы способны! Просто многих сдерживает страх, который не даёт делать то, что хочется. Есть даже такая книга "иди туда где страшно, именно там ты обретёшь силу". Я полностью с данным выражением согласна, потому что там где страх, там зона нашего развития.

Есть один важный момент, куда бы мы не пошли работать, все равно будем проявлять себя в определенной командной роли.

Сейчас таких насчитывается 8 (менеджер, коммуникатор, функционалист, администратор, аналитик, предприниматель, инноватор, специалист). Обычно у одного человека есть склонности сразу к 2-3 деловым ролям, хотя бывают и яркие представители одной-двух ролей.

Понять, какая у человека деловая роль можно пройдя специальный тест. Всё таланты, soft skills и hard skills ходят вокруг наших ролей в том числе.

Собрать информацию о себе можно при помощи других разных тестов, коучинговых вопросов и если есть способность структурировать данные, то на выходе можно получить достаточно чёткую картину о себе.

Но как практика показывает, самостоятельная работа над собой мало кому удаётся.

Как найти свое настоящее призвание и поэтапно прийти к успеху?

Сразу внесу ясность в понятие призвание и предназначение, которые часто употребляют многие люди.

Потому что сразу на этом этапе происходит у людей недопонимание.

Предназначением обычно называют смысл нашей жизни, то есть для чего, ради чего мы живём. Некая задумка творца для нашего служения в человеческом теле.

Призвание - это то, к чему мы предрасположены, некий маяк, зов.

И человек, который узнает что его призвание помогать людям, например, вообще не знает что с этой информацией делать. Потому что не получил ответ на другие вопросы кем и где, в чем конкретно помогать?

И вот для этого есть так называемое "любимое дело", оно появляется на конкретном отрезке жизни, через которое мы как раз и можем реализовать свое призвание.

За всю жизнь этих деятельностей (профессия или своё дело) может быть несколько. Тем более сейчас, в современном мире, где уже никто не выбирает одну профессию на всю жизнь.

То есть способов реализации своего призвания через любимое занятие может много и они могут быть разные. Но не все подходят конкретным людям.

На своём примере расскажу. Моё призвание помогать людям раскрывать таланты и реализовывать потенциал.

И я выбрала способ делать это через профориентацию и достижение целей.

Еще приведу метафоричный пример с бокалом. Когда мы его используем по назначению то он приносит пользу. А если мы его будем бросать с крыши то он уже может причинить кому то вред. Тоже самое и с людьми.

И чтобы найти способ реализации своего призвания нужно провести с собой глубокий анализ и получить ответы на вопросы Кто Я? Про что Я? Для чего Я?

Соединить это с опытом, навыками, теми критериями которые я озвучила чуть ранее в единую матрицу.

А чтобы прийти к успеху важно выстроить план профессиональной реализации, по которому где человек будет двигаться вперёд, постепенно раскрывая, с учётом современной ситуации автоматизации старых профессий и выхода на рынок новых.

Ведь это, наверное, самое сложное: понять, к чему у тебя склонности, какую сторону своей личности нужно развивать? Какие способы есть для реализации потенциала и раскрытия талантов?

Развивать желательно себя со всех сторон. Как светлую нашу часть личности так и тёмную. Потому что в теневой части кроется очень много силы. А это значит брать то, что мы у себя считаем недостатками и учиться преобразовать их достоинства, понять какую пользу они для нас несут.

Про способы реализации потенциала ответила выше, могу повторить

"нас нужно поместить в неизвестную среду, общество, где мы себя проявим. Пробовать разного рода деятельность чтобы сделать адекватные выводы о своих интересах, способностях и предрасположенностях. Мы даже, порой, не понимаем на что мы способны! Просто многих сдерживает страх, который не даёт делать то, что хочется".

Как считаете, что заставляет людей бежать из офисов и в 40 лет резко менять карьеру и профессию?

Настоящая причина это смена ценностей, которая происходит в период с 30-40.

И хорошо помогает реклама быстрого заработка, где примерно пишут "надоело с утра вставать на нелюбимую работу, сидеть в офисе, работать по графику 5дней в неделю и получать за это копейки? Ждать выходных и отпуска по графику?" Приходите к нам... И предлагают выучиться на профессию, где обещают быстрый старт, удалённую работу, свободный график и тд. В реальности люди не понимают что за этим стоит.

А меняют люди работу из трех состояний, поэтому здесь важно ещё и этот момент учитывать.

1) Из состояния нужды - нехватка денег на проживание. Причиной смены работы будут деньги.

2) Из состояния недостаточности. Здесь у людей денег хватает, но есть ощущение, что чего то не хватает. Они будут искать лучшие условия, возможность за счет компании приобретать доп блага.

3) Из состояния потребности, т.е смены ценностей. Это самый настоящий запрос, в котором человек понял, что то, чем он занимался уже не приносит ему никакого удовольствия за любые деньги и плюшки.

Люди, чьё желание заработать исходит из состояния нужды чаще всего попадаются на ловушки рекламы по быстрому заработку, сливают деньги зря потому что заработать у них не получается.

Вторая категория, кому что-то не хватает, чаще одержимы идеей открыть свой бизнес, потому что работая в найме, они начинают критиковать высшее руководство, собственников бизнеса, обосновывая тем, что те не правильно ведут политику, не так управляют и тд.

А люди, у кого прошла смена ценностей, становятся постоянными клиентами обучающих курсов новых профессий. Уходят в состояние расфокусировки, если вовремя не остановятся.

Сейчас мир профессий стремительно меняется, одни специальности умирают, в то же время появляются совершенно новые. Как выбрать дело по душе на долгосрочную перспективу?

Уходит уже то время когда человек выбирает себе одно любимое дело на долгосрочную перспективу.

В современном мире, в условиях автоматизации и современных технологий, необходимо настраивать себя на то, что придётся осваивать новые навыки, изучать инструменты и уметь быстро переучиваться. Это тренд нового времени. Тем, кто не сможет это делать будет сложно влиться в ритм современности.

Ну и как я уже выше сказала, на протяжении жизни, у нас может быть несколько деятельностей, через которые мы можем реализовать свое призвание. Да и способов реализации через любимое занятие может много и они могут быть разные. Но не все подходят конкретным людям по разным ограничениям.

Моё призвание помогать людям раскрывать таланты и реализовывать потенциал.

Я нашла для себя несколько способов его реализации. Это профориентация (в т.ч. выбор ниши), наставничество для начинающих экспертов, проведение психологических, трансформационных игр, руководство проектом по автоматизации бизнес процессов (включая подбор людей в команду и распределение задач).

Но хоть и специальности старые умирают, а новые добавляются, все равно остаётся условное распределение людей на типы предрасположенностей.

Есть типы, которые несут в этот мир баланс, гармонию, комфорт и красоту.

Они очень нужны в сфере маркетинга и дизайна.

Есть типы которые умеют чувствовать и сопереживать, обращая внимание на детали. Они очень нужны в сферах ухода за другими людьми, и для ювелирных точечных работ.

Есть типы, которые умеют расширять наши границы восприятия, открывать для нас целый спектр эмоций. Такие очень нужны в сфере искусства, на телевидении и т.п.

Есть те, кто готов защищать, создавать движение, бороться, воевать, толкать любое затянувшееся дело или застрявший процесс. Такие очень нужны в армии, спорте и других подобных сферах .

Есть такие, у кого есть способности работать с информацией, такие очень нужны в одноименной сфере.

Тоже самое и теми типами, которые умеют структурировать, контролировать.

Они нужны там, где нужна систематизация и контроль.

А есть такие которые любят обучать, наставлять и т д. Они нужны в образовании.

И все это говорит о том, что человеку всегда будет интереснее и комфортнее работать с тем направлением, которое учитывает его способности и предрасположенности.

Больше информации Вы сможете узнать в личных каналах связи Елены Макарчевой

http://t.me/proforientcareer

http://taplink.cc/proforientolog_melena