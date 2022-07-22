Какие материалы для наращивания ресниц выбрать

Многие мастера по наращиванию ресниц все чаще выбирают материалы самого высокого качества, и это легко объясняется. Клиенты становятся все более требовательными к качеству процедур в бьюти-сфере, и лешмейкерам приходится искать материалы для наращивания ресниц премиум класса.



В настоящее время рынок сферы красоты очень обширен. На нем можно найти множество компаний, предлагающих свою продукцию мастерам-бровистам и лешмейкерам. Например, продукция lash brow в СПбпредставлена в магазине бренда E’Chelle и других брендов.

Необходимый набор материалов

К материалам для наращивания ресниц, необходимым профессионалам, относятся:

Непосредственно ресницы – в каталоге E’Chelle и других брендов можно найти ресницы различных видов.

Инструменты для наращивания ресниц.

Различные препараты, такие как средства для снятия, обезжиривания и т.д.

Клей для ресниц.

Материалы для изоляции ресниц.

Другие аксессуары, необходимые в работе мастеров – к ним относятся щеточки различных размеров, микробраши и т.д.

Виды ресниц

Рынок lash brow в СПб и других городах на сегодняшний день располагает огромным выбором ресниц, которые подбираются индивидуально к каждой клиентке, исходя из запросов, предпочтений, а также особенностей строения глаз. В каталогах премиум класса можно найти огромное количество ресниц, которые различаются согласно следующим свойствам:

Цвет – наряду с ресницами классических черного и коричневого цветов можно выбрать цветной вариант.

Длина – этот параметр может варьироваться; например, в каталоге бренда E’Chelle, предлагающего широкий ассортимент искусственных ресниц для наращивания, представлены ресницы от 5 до 15 мм.

Изгиб – от самого скромного до более активного.

Толщина – как и предыдущие параметры, толщина ресниц для наращивания подбирается исходя из желаний клиента.

Другие материалы

К инструментам для наращивания в первую очередь относятся пинцеты различных форм и размеров, каждый из которых используется мастерами в зависимости от предназначения.



Что касается клея для ресниц, то этот препарат является одним из ключевых элементов процедуры наращивания ресниц. От выбранного клея зависит, как долго будет держаться сделанное мастером наращивание. При использовании клея премиум класса наращивание будет сделано более качественно, и клиентки будут ходить с наращенным ресницами дольше.



Материалы для наращивания, если они подобраны мастером согласно своим возможностям и с учетом их качества, являются одним из ключевых факторов успеха процедуры наращивания ресниц.