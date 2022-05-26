Капсула AKHMADULLINA Middle East

Бренд AKHMADULLINA представляет четвертую капсулу Middle East, в которой продолжает работу с актуальной стилистикой modest dress.

Капсула состоит из восьми платьев свободных летящих силуэтов из разных видов натурального шёлка: тонкий шифон, средней плотности, плотный немнущийся. Уникальные принты вдохновлены природными мотивами и выполнены в манере живописи импрессионистов. Цветы, фрукты и сказочные пейзажи нарисованы вручную кисточкой, а затем оцифрованы и напечатаны на ткани.

Цветовая гамма коллекции наполнена сияющими яркими цветами: лазурный, изумрудный, коралловый, ментоловый, охристый, лаймовый. Все они напоминают о тёплом солнечном климате, где все оттенки становятся более насыщенными.