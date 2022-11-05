Катя Аксен: «Искусство — это дополнительный вид деятельности, дающий мне энергию созидания»

Катя Аксен – художник направления китайской живописи. Каждая ее работа содержит глубокую философскую концепцию, имеет мысль, скрытую между символами, передает пожелания счастья и благополучия. Символизм, используемый художником, делает картины особенными, приносящими радость, удачу и успех их обладателям. В интервью журналу Melon Rich Катя рассказала о символизме, таинстве передаваемой энергии и гармонии восприятия картин.

MR: Катя, расскажите, в каких стилях Вы работаете?

К.А.: Я работаю в направлении китайской живописи, стиль Се-И. Стиль Се-И уникальный и очень интересный. Название стиля происходит от двух слов: «се» — писать и «и» — идея, смысл. Стиль Се-И — это передача идеи, самой сути предметов и образов, с минимальной детализацией изображаемых предметов. Это дает возможность зрителю дорисовывать картину самостоятельно, перемещаясь в пространство самой картины и созданных образов. В этом, на мой взгляд, уникальность и неповторимость данного стиля китайской живописи.

MR: Что Вы считаете самым значимым и интересным в китайской живописи?

К.А.: Для меня самым значимым и интересным в китайской живописи является символизм, идущий во времен древнего Китая, в каждой картине сливаются воедино философская, культурная и социальная сущности бытия. Каждая картина, выполненная в этом стиле по-своему уникальна, передает энергетический смысл и создает гармонию восприятия.

MR: Искусство для Вас сегодня – это профессия, хобби или дополнительный вид деятельности?

К.А.: Для меня искусство – это, прежде всего, источник получения энергии и восполнения эмоционального баланса. Создание картин заряжает меня положительной энергией, которой хочется поделиться с окружающими.

Поэтому я могу так сформулировать, что для меня искусство: Искусство — это дополнительный вид деятельности, дающий мне энергию созидания.

MR: Расскажите, пожалуйста, подробнее о технике написания картин в стиле Се-и.

К.А.: Техника написания картин в стиле Се-и характеризуется простыми и широкими штрихами, в ней зритель видит символический и чувственный образ. Для создания картин применяются натуральные материалы: минеральные краски, тушь, рисовая бумага, шелк, дерево для оформления работы в эффектный свиток. Благодаря этому срок службы таких картин, при правильном хранении более 30 лет.

На картинах, выполненных в этой технике, нет четких контурных линий, картину пишут непосредственным изображением образа предмета, его внутреннего содержания. Акцент в картине делается на передаче эмоционального и душевного настроения автора.

MR: Расскажите о таинстве передаваемой энергии через ваши картины...

К.А.: В каждой картине заложен определенный смысл и пожелание ее обладателю. Большую роль играет таинство чтения картины. К примеру, на картине «Сила и стойкость» вы можете увидеть два китайских символа: Водопад – символ очищения, обновления, жизненной энергии, развития и катализатора счастья. Обновляясь каждую секунду, вода тем самым привносит живую энергию в ваш дом, в ваше сознание и, как следствие, в жизнь.

Дерево на камне – символ стойкости и не подвластности внешним обстоятельствам.

Глядя на картину, можно раствориться в ней и погрузиться в глубокий мир природы. На картине мы видим иероглиф, который означает «спокойствие», а печать - «медитация». Такая картина займет достойное место в доме ее обладателя и будет заряжать положительной энергией пространство долгие годы.

MR: Какие жизненные принципы и ценности отображены в китайской живописи?

К.А.: Китайская живопись – историческое и культурное наследие древнего Китая и всего человечества. Центральное внимание в живописи уделяется художественному замыслу, духовным сферам и энергии бытия. Через созданные художником образцы зритель получает возможность осознать эстетические и моральные ценности, постичь истину гармонии жизни.

MR: Как и с чего началась Ваша любовь к искусству?

К.А.: Моя любовь к искусству началась еще в раннем детстве. Я с интересом рисовала природу, деревья, растения. Для меня урок рисования был самым любимым в школе. Благодаря маме сохранились мои первые рисунки. Сейчас после стольких лет, забавно рассматривать свои детские работы.

MR: Какую миссию Вы перед собой ставите?

К.А.: Миссию я сформулировала так. Через мои картины и творчество менять мышление и сознание человека, заряжая энергетическим смыслом, оказывать положительное влияние на жизнь людей в целом, делая их более счастливыми.

В своих работах я приглашаю зрителя к размышлению и созерцанию через тонкую эстетику, красоту и в то же время глубокую философию Китая. Ведь красота образов и их легкость дает возможность сосредоточиться на внутренних чувствах и получить удовольствие от картины.

MR: Что Вас наполняет, вдохновляет и заряжает на написание картин?

К.А.: Вдохновение я получаю от моих близких людей, их поддержка придает мне сил, создает желание двигаться дальше и создавать новые картины.

Вторым источником вдохновения является окружающая природа, неповторимая, восхитительная и разная каждый день. Очень люблю проводить время на природе, создавая новые эскизы для будущих картин.

MR: Как рождаются идеи для Ваших работ?

К.А.: Я люблю путешествовать и посещать природные достопримечательности. Каждое такое путешествие наполняет меня идеями, на реализацию которых уходит по несколько месяцев. Это может быть даже парк, недалеко от дома или в пригороде Москвы. В Подмосковье великое множество восхитительных исторических мест, которые сложно переоценить.

MR: Искусство это такое общение сквозь время, страны, культуру и поколения. Какова, на Ваш взгляд, роль искусства в модусе текущего времени?

К.А.: Искусство – это связующее звено межкультурной коммуникации, которое не требует специальных знаний и навыков у зрителя. Искусство помогает даже неопытному зрителю понять идею художника и получить позитивный заряд энергии.

MR: Какие Ваши планы на ближайшее будущее?

К.А.: Я планирую выпустить второй сборник моих работ, первый вышел в октябре этого года. А также принять участие в художественных выставках в Москве и мероприятиях, посвященных китайской культуре и живописи. Моя мечта организовать индивидуальную выставку моих работ в Китае, для меня это будет интересный опыт межкультурной коммуникации, позволит посмотреть на Китай и его традиции с другой стороны, а именно глазами художника.