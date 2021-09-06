Kerluxe - новый швейцарский бренд роскошных средств по уходу за волосами

Kerluxe считает, что за волосами и кожей головы следует ухаживать с тем же продуманным режимом, что и за кожей на Вашем лице. Используя вековое наследие и науку швейцарского ухода за кожей, бренд представляет ассортимент премиальных средств по уходу за волосами с изысканными текстурами, передовыми ингредиентами по уходу за кожей и селективными ароматами.

Разработанные в Швейцарии, и основанные на инновациях различных дисциплин, включая швейцарский роскошный уход за кожей, ультрасовременные методы восстановления волос и трихологию, наши передовые рецептуры созданы с использованием эксклюзивных комплексов, нацеленных на конкретные решения задач как для волос, так и кожи головы.

Смесь активных и проверенных инновационных ингредиентов по уходу за кожей, включая коллаген, гиалуроновую кислоту, пептиды и антиоксиданты, дает профессионально видимые результаты для красивых, блестящих, здоровых волос.

KERLUXE состоит из шести линий, каждая из которых содержит шампунь, кондиционер и несмываемое средство, предназначенное для определенных решений задач, необходимых для Ваших волос и кожи головы.

-Aquavol

-Caviar4

-Crystalisse

-Luminage

-Re-Activisse

-Resplendisse

Соответствующие маски для волос также были разработаны в синергии с коллекциями для улучшения результатов. Каждый продукт содержит запатентованную смесь нескольких активных веществ, которые работают точно в синергии, чтобы обеспечить здоровый и ухоженный вид волос, которому позавидуют окружающие, и минимизировать время, затрачиваемое на укладку. В то время как видимый, роскошный результат является немедленным, преимущества использования KERLUXE накапливаются. Наши активные вещества, вдохновленные уходом за кожей, укрепляют и питают волосы и кожу головы с минимальной суетой. Это технический уход за волосами, который покажется Вам легким.

Бренд представлен в Articoli Весна, ГУМ, Смоленский пассаж.

Официальный сайт: www.kerluxe.ru