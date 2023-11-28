Кэшбэк на кредитных картах: преимущества и подводные камни

Банковские кредитные карты с кэшбэком — выгодный инструмент для покупок. Слово «cashback» означает «возврат наличных денег», но банк может вернуть часть расходов клиента не только живыми деньгами, но и виде бонусов, баллов, миль, других единиц. Размер возврата обычно равен проценту от суммы всех покупок.
В чем выгода кэшбэка
Возврат выплачивается из комиссий, которые кредитные организации платят друг другу за безналичные расчеты. При оплате продавец платит комиссию банку-эквайеру. Часть этой комиссии эквайер перечисляет банку, выпустившему карту (эмитенту). Эмитент платит держателю карты. Такие программы выгодны всем участникам цепочки:
- Банки привлекают больше клиентов и стимулируют их активно расплачиваться безналично
- Продавцы увеличивают средний чек
- Клиенты возвращают 1–5% от расходов по карте
Подводные камни: на что обратить внимание
Часто сумма возврата оказывается меньше, чем заявлено в рекламе. Это происходит, потому что клиент не выполняет условия для получения максимального кэшбэка.
Чем крупнее траты, тем выгоднее такой продукт. Например, при расходах 5 000–10 000 рублей возвращается 1%, 10 000–30 000 — 3%, от 30 000 — 5%. При этом банк устанавливает максимальный возврат. Например, 3 000 рублей. Более этой суммы вернуть не получится, даже если будет очень много расходов.
Еще один важный момент — стоимость обслуживания. Оно бывает бесплатным, но при определенных условиях. Например, нужно тратить не меньше установленной суммы или оставлять на карте несгораемый остаток.
Стоит обратить внимание и на способ начисления. Некоторые кредитные организации возвращают процент от покупок баллами и бонусами, которые можно потратить только в магазинах-партнерах.
Как сделать кэшбэк выгодным
По статистике, потребитель тратит на 20–30% больше, чем обычно, если не использует наличные. Это происходит потому, что он начинает покупать:
- В магазинах-партнерах, где цены могут быть выше
- В ненужных категориях с повышенным кэшбэком
Чтобы получить максимум пользы, рекомендуется:
- Выбрать кредитную карту с повышенным кэшбэком в категориях, на которые обычно приходится больше всего трат
- Активно использовать продукт, отслеживать акции и специальные предложения
- Изучить условия начисления возврата. Важно, чтобы он был выше банковских комиссий
- Отслеживать траты онлайн в приложении или интернет-банкинге.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Автор отключил возможность комментирования данной новости.