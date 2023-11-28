Кэшбэк на кредитных картах: преимущества и подводные камни

Банковские кредитные карты с кэшбэком — выгодный инструмент для покупок. Слово «cashback» означает «возврат наличных денег», но банк может вернуть часть расходов клиента не только живыми деньгами, но и виде бонусов, баллов, миль, других единиц. Размер возврата обычно равен проценту от суммы всех покупок.

В чем выгода кэшбэка

Возврат выплачивается из комиссий, которые кредитные организации платят друг другу за безналичные расчеты. При оплате продавец платит комиссию банку-эквайеру. Часть этой комиссии эквайер перечисляет банку, выпустившему карту (эмитенту). Эмитент платит держателю карты. Такие программы выгодны всем участникам цепочки:

Банки привлекают больше клиентов и стимулируют их активно расплачиваться безналично

Продавцы увеличивают средний чек

Клиенты возвращают 1–5% от расходов по карте

Подводные камни: на что обратить внимание

Часто сумма возврата оказывается меньше, чем заявлено в рекламе. Это происходит, потому что клиент не выполняет условия для получения максимального кэшбэка.

Чем крупнее траты, тем выгоднее такой продукт. Например, при расходах 5 000–10 000 рублей возвращается 1%, 10 000–30 000 — 3%, от 30 000 — 5%. При этом банк устанавливает максимальный возврат. Например, 3 000 рублей. Более этой суммы вернуть не получится, даже если будет очень много расходов.

Еще один важный момент — стоимость обслуживания. Оно бывает бесплатным, но при определенных условиях. Например, нужно тратить не меньше установленной суммы или оставлять на карте несгораемый остаток.

Стоит обратить внимание и на способ начисления. Некоторые кредитные организации возвращают процент от покупок баллами и бонусами, которые можно потратить только в магазинах-партнерах.

Как сделать кэшбэк выгодным

По статистике, потребитель тратит на 20–30% больше, чем обычно, если не использует наличные. Это происходит потому, что он начинает покупать:

В магазинах-партнерах, где цены могут быть выше

В ненужных категориях с повышенным кэшбэком

Чтобы получить максимум пользы, рекомендуется: