Клиника "Доктор Боб": эффективное лечение от любой зависимости

Наркотики, алкоголизм, табакокурения — виды зависимости, с которыми сталкиваются миллионы людей. К сожалению, в последние годы появляются новые формы. Например, игромания (азартные игры в казино — лудомания, компьютерные игры). В какой-то момент человек перестает контролировать себя.

Избавиться от привычки и психологической тяги в удовлетворении становится сложнее. Наконец, зависимость может привести к тому, что теряется адекватность и стираются грани моральных принципов. В подобных ситуациях на помощь приходит Клиника Доктор Боб, где лечат больных. Вам окажут весь спектр помощи с результатом 100%.

Как лечат зависимость?

Первый шаг — это необходимо осознать наличие проблемы. К сожалению, многие зависимые люди не понимают этого и им нужна психологическая помощь. В клинике "Доктор Боб" работают профессионалы. Они готовы провести консультацию, встречи и постараются убедиться в необходимости лечиться добровольно.

Основные этапы лечения от зависимости

Нельзя сказать, что есть волшебная пилюля или какой-то четкий план лечения. В каждом случае он подбирается индивидуально. Значение имеет стаж пациента, форма зависимости. Поэтому схему лечения от зависимости создает врач после диагностики и общения с пациентом. В целом можно выделить несколько важных этапов:

Помощь с осознании проблемы. Нельзя начинать лечение против воли. Поэтому на первом этапе важна помощь психолога, который поможет согласиться с наличием проблемы.

Второй шаг — это медикаментозная, аппаратное лечение. Например, в случае алкогольной или наркологической зависимости подбираются специальные препараты.

Параллельно проводится работа с психологом, который позволяет избавиться от психологической тяги. В отличие от физической, она сильнее и требует особого подхода.

Закрепление результата происходит также с помощью психолога в реабилитационном центре. Важно создать необходимые условия, оградить пациента от внешних негативных факторов.

Важным моментом в лечении также является работа с родственниками. Они должны поддерживать больного правильно: создавать нужные эмоциональный фон, придавать стимул и смысл этой сложной борьбе. Все вышеуказанные нюансы делают лечение от зависимости настоящим сражением за каждого пациента.

Методы воздействия на зависимого

Как говорилось выше, к каждому пациенту применяется индивидуальный подход. В некоторых случаях помогают беседы с психологом, в других приходится закалять тело и душу. Клиника "Доктор Боб" применяет разнообразные практики, которые зарекомендовали себя в мире с положительной стороны. Например,

"12 шагов" - психотерапевтическая программа, которая изначально была разработана для лиц, страдающих алкогольной зависимостью. Помогает избавиться от зависимости без лекарств.

Аппаратная и физиотерапевтическая программа. Она позволяет достичь максимальной релаксации, привести нервную систему в порядок. Особенно в период абстинентного синдрома.

Сеансы медитации и восточная практика. Проверенные временем техники усмирения своего я, внутренних страстей. Позволяют найти гармонию с самим собой у пациентов.

Групповые и индивидуальные психологические встречи. Они дают возможность стимулировать друг друга, делиться опытом и переживаниями, а также достижениями в личной борьбе.

Применяя лучшие практики, используемые в мире, клиника "Доктор Боб" может похвастаться высокой результативностью. Случаи рецидивов единичные. Благодаря разработанной программе и серьезному подходу, избавить от любой формы и вида зависимости не составит проблем: нужно лишь желание и ваш первый шаг.