«Когда мы даем вырваться этому импульсу, случаются чудеса!» — ментор Екатерина Есипова рассказала, как раскрыть женственность и найти гармонию в бизнесе и отношениях

Женственность – это не только про платья, красивую укладку, каблуки и идеальный макияж. Женственность – это про гармонию с собой, следование внутренним желаниям и выход из позиции “быть удобной для всех”. В интервью журналу Melon Rich Екатерина Есипова, психолог, сексолог, гипнотерапевт и адвокат с 15-летним стажем рассказала, что такое “брачный код”, как пробудить в себе “маленькую девочку” и как перестать быть “удобной”. Ментор поделилась тактикой, как через работу с собой построить успешный бизнес, сохранить брак или экологично выйти из него.

- Сейчас набирает обороты тренд на женственность. Расскажите об этом понятии и почему сейчас оно актуально?

- Сейчас женщины стали амбициознее мужчин. Девушки достигают тех ступеней, которые раньше были закрыты. Они занимают высокие должности и возглавляют крупные корпорации. Но у этого есть и обратная сторона: женщина встала на одну ступень с мужчиной, и партнер начал воспринимать ее как конкурента. Отсюда начались проблемы в отношениях.

Как мне быть счастливой? Как мне остаться «достигатором», но при этом находиться в комфортных отношениях с мужчиной? Где найти гармонию? Именно с этих вопросов начинается тренд на женственность!

- Я сама проходила путь поиска гармонии и счастья с партнером. Мой первый брак длился 12 лет, в котором у меня родилось двое детей. В тех отношениях я добилась таких высот на работе, что мой партнер стал считывать меня как конкурента. В какой-то момент я поняла, что перестала носить юбки и платья. Я стала настолько зациклена на работе, что во мне было слишком много мужской энергии. Партнер рядом со мной был глубоко несчастен. Так же, как и я с ним.

Тут в моей жизни появилось и укоренилось понятие женственности. В моих нынешних отношениях с мужем я не перестаю быть «достигатором» на работе, но как только я переступаю порог дома – я становлюсь хранительницей домашнего очага. Решаю, что буду готовить и как буду украшать дом. Мы выбираем с детьми одежду, куда поедем отдыхать. Отсюда и загорается эта женская искорка и появляется энергия.

Боль многих женщин в том, что они могут быть реализованными на работе, но при этом их детям может не хватать матери, дому — хозяйки, а мужу — жены. Тренд на женственность помогает найти гармонию во всех этих составляющих!

- Как в себе раскрыть женственность?

- Нужно узнать, а что вы хотите сами? Забыть про слово «хорошая». Когда у нас не перекрыты свои внутренние потребности, мы надеваем маски. Пытаемся удовлетворить всех вокруг, но предаем себя.

В такой ситуации нужно прислушаться к себе и узнать, а что хочет моя маленькая девочка.

Ведь внутри каждой взрослой женщины живет девочка, у которой рождаются идеи принять ванну, купить красивое платье и дорогую косметику, например. Именно она и дает импульс на раскрытие женственности. Наладьте контакт со своей маленькой девочкой, то есть с самой собой.

- Если девушка сместит фокус внимания на себя — другие сферы пострадают?

- Жизнь все расставит на свои места. Изменится круг общения. Начнут уходить люди, которым вы раньше были “удобны”. Те люди, с которыми вы не слышали свою маленькую девочку и ставили окружение на первый план, забывая о себе и своих желаниях. Когда вы шли в гости, потому что не могли отказать. Принимали к себе, потому что было неудобно сказать правду. Когда вы сидите на корпоративе, изящно держите вилку с ножом, следуете правилам этикета, а внутри вас разрывает желание вырваться в центр зала и начать танцевать со всеми.

Когда мы даем вырваться этому импульсу, случаются чудеса! Жизнь начинает молниеносно закручиваться, потому что у человека появляется энергия, которая долго сдерживалась.

Здесь важно направить энергию в нужное русло: на идею, новое знакомство, коллаборацию с человеком. И тогда произойдет это чудо, которое станет началом на пути к гармонии с самой собой и миром.

- Как себя настроить на освобождение “маленькой девочки” и перестать быть удобной для всех?

- Удобные люди удобны всем, кроме вас самих. Ваша маленькая девочка внутри ненавидит всех вокруг, потому что она предает в этот момент себя. Здесь нужно работать с самоценностью человека.

Расскажу на примере из жизни. Мой муж обожает баню. Каждую субботу он едет париться и берет меня и нашего ребенка с собой. Все три часа глубоко внутри я ненавижу своего мужа, потому что понимаю, что так я не хочу проводить свое время. Этот уровень раздражения начал приводить к бессмысленным ссорам.

В один момент я спросила себя: «Где я себя предала? А как можно по-другому?». Совместно с супругом мы решили конфликт: пока он в бане, я занимаюсь делами, которые интересны мне. Мы нашли, кому посидеть с ребенком. Мы нашли выход из этой ситуации! Я занимаюсь тем, чему давно хотела уделить время. В конечном итоге и муж, и я счастливы!

Эта гармония отражается не только на моих отношениях с мужем, но и окружающем мире. Люди видят счастливую женщину, которая наполнена положительной энергетикой. Дети видят счастливую маму, которая приходит домой в отличном настроении и делится им со всеми вокруг!

Еще один пример из жизни. Ко мне часто приходят близкие в гости и сидят допоздна. А я довольно рано ложусь и встаю по утрам. Мне всегда было неудобно говорить гостям о том, что мне нужно ложиться пораньше спать и пора заканчивать посиделки и расходиться. В один момент я задала себе вопрос: «А как можно по-другому?». И сразу же нашла ответ! Я поговорила с друзьями и объяснила ситуацию. Они положительно отреагировали на мои слова и признались, что тоже хотели пораньше уехать, но им было неудобно. Получается, несколько человек были в некомфортном положении и не могли друг с другом поговорить! За выбор «быть удобным» мы платим действительно высокую цену.

- В своих соцсетях вы говорите, что женственность связана с бизнесом. Расскажите об этом подробнее.

- Раньше я была «достигатором», который не прислушивается к себе и своим желаниям. У меня была только работа, а на остальное я даже не могла уделить время. И не могла не потому, что его не было. А потому, что я просто не прислушивалась к себе и не понимала, что это не просто мелкое желание, а настоящая необходимость, которая положительно повлияет на всю мою жизнь!

Я стала задавать себе вопрос: «А что я хочу?». А хотела я, оказывается, на танцы, новой одежды, путешествия… У меня была установка, что все это я должна ждать от своего мужчины. Я ждала, зарабатывала. Но никакого удовольствия мой заработок мне не доставлял.

Почему я жду чего-то от других, если сама могу это позволить?

И тут я решила сломать шаблон. Я сама купила путевку на всю семью. Я сама позволила себе шоппинг, записалась на танцы. И я почувствовала себя такой легкой и женственной! Я освободилась от груза обязанностей и наполнилась положительной энергетикой, которой хотелось делиться со всеми вокруг.

Как это сказалось на моем бизнесе? У меня начали появляться новые проекты, деньги стали приходить с большей скоростью, чем раньше. Когда я стала закрывать свои внутренние хотелки, у меня появились новые идеи и силы на их реализацию. Мой бизнес стал расширяться.

- Есть такое мнение, что люди, которые уделяют много времени работе, имеют проблемы с личной жизнью. Это является причиной многих разводов. Поделитесь, это действительно так?

- Во время первого брака я слишком много времени уделяла работе, что у меня не было времени на семью. Да, у меня активно развивался бизнес, но я была глубоко несчастна, как женщина. Это привело к разводу. Я была в отношениях не с мужчиной, а со своей работой. Она осталась, а супруг из моей жизни ушел.

Так как я юрист с 15-летним стажем, одно из направлений, в котором я развиваюсь в рамках работы, это психоанализ преступлений и их виновников. Благодаря насмотренности я поняла, что все люди, которые совершили злодеяние, задавлены обществом. У них отсутствует контакт с самим собой. Это привело к тому, что преступники «взорвались» на окружающих.

Тщательный психоанализ привел меня к правилу, которое я внедрила в свою жизнь.

Необходимо 15 минут в день уделять самому себе.

Что это значит? Как только я открыла глаза, я не бегу сразу же проверять соцсети. Я спокойно встаю, делаю разминку, танцую, наслаждаюсь утром, собой. Я вообще не беру в руки телефон. Я посвящаю эти 15 минут полностью себе! Кажется, что на это нет времени. Особенно, с утра. Но, поверьте, у меня трое детей, и даже несмотря на это, я нахожу время на себя!

После 15 минут проведенных наедине со своим внутренним миром, вы начинаете больше прислушиваться к себе. Вы вступаете в диалог с самой собой. Появляются вопросы: «Что я хочу сегодня? А что мне нужно сделать?». И потом начинаете совмещать «хочу» и «надо». Таким образом, ваша жизнь будет наполнена и реализацией внутренних хотелок, и действиями, нацеленными на достижение какого-либо результата.

- Как женственность помогает в отношениях?

- Женственность нужна для того, чтобы девушка понимала свое место в отношениях. Как вы думаете, какое место она занимает и что нужно мужчине от своего партнера?

Мужчине нужна женщина для того, чтобы чувствовать себя нужным. Это брачный код под названием «герой». Например, женщина говорит: «Я так хочу эклеры, которые можно купить только на другом конце города». Мужчина идет, покупает эти эклеры. В моменте он не понимает, зачем так резко понадобились именно они? Но, когда партнер приносит их и видит глаза своей женщины, мужчина в этот момент чувствует себя «героем». Он добыл для девушки эти эклеры, исполнил ее желание.

В нынешних реалиях мужчинам сложно чувствовать себя нужным, ведь все необходимое не нужно добывать кровью и потом. Но когда партнер исполняет, пускай, незначительное, желание, над ним словно загорается нимб!

Женщина, по сути, сейчас может все купить сама. Но важно, чтобы брачный код сохранялся в ваших отношениях. Если вы не состоите в связи с мужчиной, нужно позволять окружающим совершать для вас поступки. Даже тот незнакомец, который придержал вам дверь, уже чувствует себя героем, а вы себя – женственной.

- Какие ошибки, приводящие к разводам, девушки допускают в отношениях?

- Нарушение того самого брачного кода! Это связано с биологическими особенностями организмов. У женщины за стресс отвечает гормон кортизол. Она находится в переживаниях, не может найти себе место, испытывает тревожность. Девушка через эту призму пытается смотреть так же и на мужчину. А сильный пол испытывает стресс иначе. У него за это отвечает гормон тестостерон.

Женщины, желая избавить партнера от стресса, берут проблемы на себя. И получается, что мы и себя вводим в еще большую тревожность, и мужчину лишаем тестостеронового скачка, из-за которого у партнеров есть амбиции, силы и действия. Мужчина перестает чувствовать себя нужным!

- Многие девушки после развода попадают в эмоциональную “яму”. Скажите, как из этого выбраться и раскрыть в себе женственность?

- Я была в подобной ситуации, и поэтому на себе знаю, что происходит с женщиной и ее внутренним миром после развода. У девушки нарушается чувство безопасности. Она теряет моральную, физическую и материальную опору. Появляется чувство страха. В такой ситуации женщине нужно заново обрести свою самоценность.

Особенно, когда от девушки уходит партнер. В этой ситуации тем более на первый план встает вопрос самоценности. Женщина начинает переставать чувствовать себя желанной и красивой. В этой ситуации важно уделять внимание своему эмоциональному здоровью. Помимо принятия проблемы должно быть желание решить трудность. И вы либо ее решаете сами, либо обращаетесь к специалистам.

Также в период развода могут происходить подмены. Например, когда женщина перераспределяет весь фокус внимания на детей, которые начинают занимать место отношений. Детям это не нужно. У нас есть некоторая иерархия, в которой родители стоят выше ребенка. Когда взрослые ставят ценности детей выше себя, это означает, что в их жизни чего-то не достает. Ребенок становится “выше” родителя, то есть сильнее самого себя.

Необходимо воспринимать отношения не как заплатку, а как прекрасное дополнение к и без того интересной жизни. Не нужно становиться заложниками и жертвами друг для друга. Вы партнеры, которые встретились, чтобы украсить жизнь, путешествовать, разговаривать, делить горе и радости. Только с таким подходом получится построить здоровые отношения, где вы себя будете чувствовать женственной, а ваш партнер – счастливым мужчиной!