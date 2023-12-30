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Софья Румянцева

Коллаборация Akhmadullina Dreams и Музея Транспорта Москвы

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  • 30 Декабря 202311:48
Сюжеты: Алена Ахмадуллина (Alena Akhmadullina)

Музей Транспорта Москвы и Akhmadullina Dreams представили совместный проект «Волшебное путешествие» для стильных мечтательниц, увлеченных историей транспорта. Коллаборация включает в себя футболки с уникальным принтом «Зайчики в трамвайчике», которые можно приобрести в точках продаж Музея Транспорта Москвы и Akhmadullina Dreams.

Для создания принта, который объединяет транспорт и моду, Akhmadullina Dreams вдохновился сказочными образами Корнея Чуковского и легендарным московским трамваем. Продолжением истории стала съемка, которая состоялась в трамвае серии Ф из коллекции постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы. Вагоны серии Ф — первые трамваи русского производства, которые ездили по дорогам города с 1907 до 1959 года. Они были просты в обслуживании и ремонте, а для лучшего естественного освещения в крыше расположили надстройку с небольшими прямоугольными световыми люками по бокам, так называемый «фонарь». Он и дал вагону обозначение «Ф» — фонарный.

 

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