Коллекции белья Дефиле для Дня всех влюбленных

День влюбленных – особенный, подчеркнуто романтический праздник со столь же романтичными подарками. Они помогут создать волнующую атмосферу незабываемого вечера вдвоем. Прогулка по вечернему городу, трогательный фильм о любви или ужин при свечах с бокалом шампанского. И, конечно, заветная коробочка с атласной лентой. А в ней – изысканный комплект кружевного белья Дефиле, словно специально созданный для идеального завершения романтического дня.

По-парижски дерзкое белье линии Jadore из гипюра с цветочным узором открывает простор для воображения. Бюстгальтер push-up визуально увеличивает грудь, делает ее пышной, как на портретах фавориток французского короля Луи XVI по прозвищу Возлюбленный. Трусы стринги и хипстеры демонстрируют безупречные очертания женских бедер. А бескомпромиссно-яркий, кокетливый оттенок фуксии делает это белье неотразимым орудием соблазнения.

Пламенно-красные модели коллекции Fairy Love отличают необычные детали. Блестящие декоративные цепочки в декольте мягких бюстгальтеров. Тонкие ленточки, контрастирующие с белизной кожи или оттеняющие тон загара, в бюстгальтерах push-up. Соблазнительный, подчеркивающий талию крой и кружевные края стринг. Название коллекции можно перевести как «Фея Любви» – действительно, тут не обошлось без волшебства взаимного притяжения двух влюбленных.

Наконец, алые комплекты линии Red Love позволяют самым выгодным образом продемонстрировать все достоинства женской фигуры. Бюстгальтер moon-half делает форму груди идеальной, а классическая мягкая модель создает ощущение максимальной естественности и нежности линий. Полупрозрачный гипюр с вытканной на нем тончайшей сеточкой со множеством сердечек скажет о чувствах гораздо больше, чем можно написать в открытке-«валентинке».