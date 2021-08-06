Главная роль в женственной коллекции Le Chic отведена огранке «багет». Cекрет этих акцентных украшений в том, что несколько камней составляют единую композицию, создавая иллюзию граней одного крупного бриллианта.

Грани одной композиции

Коллекция Le Chic – это превосходные ювелирные изделия, которые позволяют чувствовать себя особенной. Главная роль в дизайне этих украшений отведена огранке «багет». Благодаря невидимой закрепке без крапанов, несколько камней составляют единую композицию, создавая иллюзию граней одного крупного бриллианта различных огранок – «груша», «изумруд», «кушон», «принцесса» и других. Такой прием уникален тем, что изделие весит меньше, но выглядит не менее роскошно, чем те, которые инкрустированы крупными камнями.

«Багет» – огранка, которая символизирует новую классику. Она появилась в начале 20 века, войдя в ювелирный мир как смелая неклассическая форма, противопоставленная традиционной круглой огранке, и тут же завоевала симпатию светских модниц. Заняв особую нишу, «багет» по сей день считается одной из самых интересных фантазийных огранок, позволяющей ювелирных изделиям приобретать неповторимый шик.

Форма «багет» заставляет бриллианты ослепительно вспыхивать при любом освещении – и это то, за что ее так любят даже самые искушенные ценительницы утонченных ювелирных украшений. Эта огранка считается самой «честной», ведь именно она выводит камни «на чистую воду» и выявляет даже едва заметные включения. Именно поэтому ей могут придаваться только лишь те бриллианты, которые обладают высокой чистотой.

В 2021 году компания объявляет о ребрендинге и анонсирует новое имя – MIUZ Diamonds:

MIUZ – это привычная всем аббревиатура Московского ювелирного завода и то имя, которое привычно нашей давней аудитории. MIUZ – это олицетворение всего лучшего, что бренд берет с собой в новое столетие.

Diamonds – это дополнение, символизирующее главный вектор развития компании – экспертизу в бриллиантах высочайшего качества, о которых хочется говорить всему миру.

Ребрендинг MIUZ также коснулся логотипа, дизайна флагманских магазинов и, конечно, самих коллекций: в ассортименте бренда их представлено более 50.

Справка о компании

Московский ювелирный завод (МЮЗ) основан в 1920 году и входит в группу компаний, которая осуществляет полный цикл операций – от переработки сырья до реализации готовой продукции, а также имеет собственную розничную сеть. За время существования высококвалифицированными специалистами МЮЗ накоплен огромный опыт в создании ювелирных украшений, который передаётся молодому поколению для сохранения традиций и уникального стиля с использованием современных технологий. Сеть MIUZ Diamonds насчитывает более 350 торговых точек по всей России, в Беларуси и Казахстане, включая 250 собственных магазинов.