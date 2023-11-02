Коллекция нижнего белья Jadore российского бренда «Дефиле» отражает самые актуальные тренды сезона и, в то же время, возвращает к бельевой классике.

Чувственное черное кружево, способное одновременно приоткрывать и притягивать, классические формы, которые адаптируются не только под изгибы тела, но и к настроению – Jadore предоставляет возможность выбора из нескольких классических комбинаций. Изящный push-up или мягкий бюстгальтер, стринги или хипстеры – все зависит от выбранного образа и степени открытости, которую вы сегодня готовы проявить.

Особая сила многогранного черного цвета – одновременно драматичного, утонченного и соблазнительного, усиливается за счет чувственного мягкого кружева. Цветочные ажурные узоры в сочетании с кружевом point d’esprit - пикантной сетки с «мушками» - одновременно отсылают к образам киногероинь середины прошлого века и коллекциям последних сезонов, в которых многие бренды выводят бельевой стиль на первый план.

Как тайное оружие, нижнее белье придает уверенность и дарит особое состояние комфорта от ощущения законченности образа. Полностью скрытое от посторонних глаз, или слегка проявленное сквозь тонкую полупрозрачную ткань блузки, Jadore в любом случае соблазняет и создает то особое внутреннее ощущение, которое действует так же тонко, как ажурное кружево