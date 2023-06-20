КОЛЛЕКЦИЯ SCOTCH&SODA ЛЕТО-2023

Излучая позитив, летняя коллекция объединила в себе контрастные цветочные и тропические принты, яркий монохром и нейтральные оттенки, а также объемные декоративные детали. Каждое из изделий новой коллекции – от повседневных до моделей на жаркую погоду – позволяет создать современный летний гардероб

В женской коллекции представлен большой выбор моделей на летний сезон: легкие повседневные платья с разноцветной вышивкой, укороченные топы и трикотажные майки в рубчик, джинсовые юбки и шорты. Большая часть изделий вдохновлена темой красочного летнего цветения, которая дополняется оригинальными ажурными вставками и деталями.

Ключевыми изделиями мужской коллекции выступают легкие и дышащие льняные рубашки и шорты, которые представлены разнообразных фасонах, принтах и расцветках: от шорт в полоску, вдохновленных экипировкой теннисистов, до однотонных моделей на каждый день.

Летняя коллекция SCOTCH&SODA доступна на сайте scotch-soda.ru и в магазинах CYAN в ТРК Европолис Ростокино и ТЦ Метрополис.