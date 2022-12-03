Коллекция Waltz of Snowflakes российского ювелирного бренда Parure Atelier

Ювелирный бренд Parure Atelier посвятил коллекцию украшений балету “Щелкунчик” в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко

Новая постановка “Щелкунчика” в МАМТ нашла свое ювелирное воплощение в виде коллекции украшений Parure Atelier.

Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет современную версию легендарного балета Петра Ильича Чайковского “Щелкунчик”, которому в этом году исполняется 130 лет. Без самой любимой сказки о добре, любви и волшебстве невозможно представить зимние праздники. Российский ювелирный бренд Parure Atelier вдохновился спектаклем и создал капсульную коллекцию украшений “Waltz of Snowflakes”.

В нее вошло семь изделий из белого золота с бриллиантами и аквамаринами. При работе над дизайном мастера постарались передать ослепительное великолепие зимы: благородный металл, бриллианты и аквамарины сплетаются в причудливом танце снежинок.

Одно произведение заслуживает особого внимания: это искусно выполненная брошь, изображающая балерину в тиаре и платье, сотканном из прозрачных как лед бриллиантов. Центральная часть наряда представляет собой драгоценный камень огранки “груша”, в сочетании с изогнутыми золотыми лентами, выглядит воздушно.

Художник Parure Atelier Анна Нечаева поделилась, что при создании художественных образов опиралась именно на эскизы костюмов к балету: “Я хотела показать легкость и ажурность снежинки, будто слои прозрачных тканей накладываются один на другой, как в юбках балерин”.

В этой коллекции классика ювелирного искусства гармонирует с последними трендами, которые отличаются универсальностью: украшения подходят как для вечерних выходов, так и для повседневных образов. Этот подход перекликается с историей самого балета: при его написании композитор использовал новаторские приемы. Хореограф Юрий Посохов и художник-постановщик Полина Бахтина также нашли множество изобретательных решений для спектакля.

Премьера “Щелкунчика” в МАМТ состоится 25 ноября.

Расписание премьерных спектаклей:

25 ноября в 19:00

26 ноября в 19:00

27 ноября в 12:00 и 19:00

parure-at.ru