Новая коллекция итальянского бренда Geox наполнена предвкушением весны и радостных перемен. При создании моделей дизайнеры вдохновлялись образом современной женщины — живущей полной жизнью, уверенной в себе, порой игривой и кокетливой, а иногда сдержанной и элегантной. Она умеет играть со стилями и знает цену деталям. В ее арсенале есть обувь на любой случай: для деловых встреч и романтических свиданий, торжественных выходов в свет и воскресных прогулок по городу, увлекательных путешествий и отдыха на природе.

Открывают сезон легкие полусапожки и ботильоны из замши искусной выделки, в натуральных оттенках сафари: песочном и серо-бежевом. Необычайно комфортные, непринужденные и самодостаточные, они позволят создавать запоминающиеся образы в самых разных стилях, со струящимися платьями, юбками, трикотажем и любимыми джинсами. Никаких излишеств: сдержанный декор, идеальные пропорции и устойчивый каблук — чтобы наслаждаться приходом тепла, порхать, не зная усталости, и ловить на себе восхищенные взгляды окружающих.