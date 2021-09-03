Компания Crocs представила осеннюю коллекцию классических сабо Bleach Dye

В коллекцию вошли Classic Bleach Dye Clog, Classic Lined Bleach Dye Clog с мягкой прокладкой, Kids' Classic Bleach Dye Clog – детская версия с принтом, как в классической модели для взрослых, Classic Translucent Bleach Dye Clog, выполненные из полимерного материала Croslite™.

Новые модели из коллекции Bleach Dye уже доступны для заказа на официальном сайте Crocs.

Компания Crocs – мировой лидер по производству повседневной обуви для женщин, мужчин и детей. При изготовлении каждой пары Crocs используется вспененный полимер Croslite™.