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Иван Дрыгин

Компания Crocs представила осеннюю коллекцию классических сабо Bleach Dye

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  • 03 Сентября 202111:21
Сюжеты: Crocs

В коллекцию вошли Classic Bleach Dye Clog, Classic Lined Bleach Dye Clog с мягкой прокладкой, Kids' Classic Bleach Dye Clog – детская версия с принтом, как в классической модели для взрослых, Classic Translucent Bleach Dye Clog, выполненные из полимерного материала Croslite™.

 

 

Новые модели из коллекции Bleach Dye уже доступны для заказа на официальном сайте Crocs.

Компания Crocs – мировой лидер по производству повседневной обуви для женщин, мужчин и детей. При изготовлении каждой пары Crocs используется вспененный полимер Croslite™.

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