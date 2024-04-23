Компания «МБ РУС» провела российскую премьеру бренда высокотехнологичных премиальных автомобилей SERES

Компания «МБ РУС», входящая в группу «АВТОДОМ», впервые представила новый бренд высокотехнологичных премиальных автомобилей SERES в России. В рамках мероприятия во флагманском салоне «МБ РУС» - эксклюзивного дистрибьютора автомобилей SERES AITO на российском рынке - состоялась премьера моделей SERES M5 и SERES M7, оснащенных гибридными силовым установками. Было также объявлено, что в ближайшем будущем модельный ряд пополнит флагман бренда – SERES М9.

Будучи в авангарде новой энергетической автомобильной революции, SERES объединяет миры интеллектуальных технологий и традиционной роскоши. С одной стороны, бренд демонстрирует традиционный подход к премиальности: использование качественных материалов, стильный дизайн, большое внимание к безопасности и высокий уровень комфорта. С другой, в автомобилях SERES используется самое современное техническое оснащение и программное обеспечение, а также передовые технологии производства.

SERES M5 по праву можно назвать автомобилем, превосходящим ожидания. Спортивный кроссовер, отличающийся своим элегантным и прогрессивным дизайном, сочетает в себе впечатляющую динамику и маневренность электромобиля с практичностью и функциональностью за счет отсутствия необходимости дополнительной подзарядки от внешней сети. Силовая установка с технологией последовательного гибрида и полным приводом развивает пиковую мощность в 487 л. с. и способна разогнать автомобиль до 100 км/ч за 4,6 секунды, обеспечивая высокую энергоэффективность и запас хода до 1200 км с комбинированным расходом топлива 1,2 л на 100 км. Центральным элементом салона выступает красочная и производительная мультимедийная система с 15,6-дюймовым дисплеем, дополненная цифровой приборной панелью с функцией проекции на лобовое стекло. Благодаря комплексу продвинутых ассистентов движения, делающих поездку по-настоящему безопасной, SERES M5 может считаться флагманом интеллектуального вождения, превращающим управление автомобилем в настоящее удовольствие.

Старшая модель бренда — SERES M7 — также последовательный гибрид с полным приводом, который станет отличным выбором для тех, кто хочет испытать мощную динамику электрического автомобиля, не отказываясь от комфорта и функциональности вне зависимости от наличия зарядных станций на своем маршруте. Его силовая установка развивает пиковую мощность в 439 л. с. и обеспечивает запас хода до 1100 км, разгоняя автомобиль до 100 км/ч за 4.8 секунды. Роскошный интерьер, выполненный из высококачественных материалов и наделенный широким набором опций, является воплощением инноваций и комфорта. Это продуманное пространство, где каждый пассажир может погрузиться в уникальную атмосферу. Его отличительная черта — кресло с функцией нулевой гравитации, создающее ощущение «парения в облаках». Система очистки и ароматизации воздуха создает здоровую и комфортную среду в автомобиле. Оснащение соответствует высочайшей эстетике: подножки автомобиля с электроприводом, быстрые беспроводные зарядки для телефонов, акустическая система с 19 динамиками и другие опции демонстрируют премиальный уровень. SERES М7 также создан с особым вниманием к безопасности: 8 подушек безопасности и технология теплоизоляции аккумулятора авиационного класса обеспечивают надежную защиту водителя и пассажиров.

В ближайшей перспективе дебютирует также флагманская модель бренда – полноразмерный внедорожник SERES М9, устанавливающий новые стандарты в классе представительской роскоши. Более подробная информация о нем будет представлена ближе к дате вывода модели на рынок во второй половине 2024 года.

Компания «МБ РУС» осуществляет дистрибуцию премиальных автомобилей SERES в России с учетом высоких требований к качеству обслуживания клиентов. На все автомобили SERES, приобретенные через розничную сеть «МБ РУС», действует официальная гарантия от завода-изготовителя с возможностью обслуживания у партнеров по всей стране. Срок гарантии на новые автомобили составляет 2 года или 100 тыс. км пробега, а на электрическую силовую линию – 4 года или 80 тыс. км (в зависимости от того, что наступит ранее). Предусмотрена возможность продлить гарантийный срок за счет постгарантийного сервисного пакета. Со стороны дистрибьютора обеспечены все составляющие успешного старта продаж. В настоящее время дистрибьютор «МБ РУС» уже заключил 40 дилерских договоров по бренду SERES, в обозримом будущем число дилерских центров на территории России увеличится до 60. Услуги гарантийного и сервисного обслуживания предоставляются с использованием оригинального диагностического оборудования и программного обеспечения. Сотрудники «МБ РУС» прошли полное техническое обучение на заводе SERES в Чунцине, проведена серия очных обучений сотрудников дилерских предприятий на базе учебного центра «МБ РУС» с участием представителей производителя, что в сочетании с многолетним опытом работы с премиальными автомобилями позволят предоставлять клиентам сервис высочайшего уровня. Для решения логистических задач и оперативных поставок запасных частей и комплектующих в дилерские центры задействован собственный центральный склад. Кроме того, для клиентов действует программа «Помощь на дороге» с круглосуточной поддержкой.

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «АВТОДОМ»: «Сегодня мы провели масштабную презентацию бренда SERES на российском рынке. Для нас, как для официального дистрибьютера, это очень важное событие и большая ответственность. Мы благодарны нашим китайским партнерам за доверие и хотим подчеркнуть, что наша задача - не только познакомить автомобилистов и будущих клиентов с новинками, но и обеспечить качественное своевременное послепродажное обслуживание на территории всей страны. Для этого мы активно развиваем дилерскую сеть, выбираем в качестве официальных представителей бренда в России только самых надежных и проверенных партнеров и постоянно совершенствуем квалификацию собственной команды. Тренд на увеличение доли китайских автомобилей на российском рынке набирает обороты, и я уверен, что у SERES большое будущее в нашей стране! Рост популярности гибридных автомобилей во всем мире связан, в первую очередь, с экономией на топливе. Особенно выгоден такой автомобиль для автовладельцев, которым необходимо много ездить. В числе преимуществ гибридных моделей - значительная экономия топлива до 25%, сокращение выброса вредных веществ в атмосферу, быстрый разгон и набор высокой скорости. Гибридные автомобили SERES гармонично сочетают в себе все новейшие интеллектуальные технологии и классические атрибуты премиум-сегмента».