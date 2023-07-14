Комплексный уход за волосами

Самыми распространёнными проблемами волос являются перхоть, тусклый цвет, тонкая безжизненная текстура волос, выпадение и секущиеся кончики. Окрашивание, средства для сушки и укладки являются теми катализаторами, которые усугубляют имеющиеся проблемы. Ассортимент продуктов разных брендов изобилует калейдоскопом разных наименований: мы снова и снова говорим, что важно найти уход, который идеально подходит именно Вашим индивидуальным особенностям.

В этом материале хотим рассказать о новом шампуне против перхоти от «Лошадиной силы», об укрепляющем шампуне от Fructis, о маске для интенсивной нейтрализации нежелательных оттенков от Matriх и маске концентрате для глубокого восстановления от Biolage.

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ с кетоконазолом от бренда «Лошадиная сила», 250 мл.

Российский бренд по уходу за волосами и кожей тела «Лошадиная сила» представляет лечебный Шампунь против перхоти с кетоконазолом в концентрации 1%. Уход и интенсивное лечение в одном флаконе!

Гелевая текстура кристально-красного оттенка с приятным ароматом при контакте с водой превращается в густую пенку, благодаря чему легко распределяется по поверхности кожи головы, охватывая все пораженные участки. Формула шампуня против перхоти «Лошадиная сила» обладает антимикробным действием, стабилизирует работу сальных желез и устраняет грибок. Успокаивает кожу головы, снимает зуд и шелушение. Восстанавливает естественную микрофлору кожи. В результате: здоровая кожа головы без перхоти, а волосы гладкие, блестящие и шелковистые.

Уникальная формула шампуня «Лошадиная сила» усилена противогрипковым действующим веществом - кетоконазолом в концентрации 1%, для лечения и профилактики грибкового поражения кожи головы. Кетоконазол представляет собой синтетическую производную имидазол-диоксолана. Компонент кетоконазол активен в отношении дрожжей (Malassezia spp. (Pityrosporum spp.), Candida spp.) и дерматофитов (Epidermophyton spp., Trichophyton spp., Microsporum spp.). Тормозит выработку эргостерола, триглицеридов и фосфолипидов, необходимых для синтеза клеточной стенки (возбудитель теряет способность к образованию нитей и колоний), нарушает проницаемость плазматической мембраны.

Также для придания волосам гладкости, блеска и шелковистости, в состав формулы входит Лимонная кислота. Этот активный компонент обладает удивительными полезными свойствами, способствует уменьшению жирности волос, укрепляет от самых корней и усиливает яркость цвета окрашенных волос.

Глицерин – смягчает и увлажняет. Придает волосам эластичность.

Не содержит силиконов и парабенов в составе.

Шампунь подходит для всех типов волос.

Способ применения:

Нанести шампунь на влажные волосы и кожу головы, массирующими движениями взбить пену и оставить на 3-5 минут, после чего тщательно смыть теплой водой.

Курс использования шампуня: рекомендуется применять 2-3 раза в неделю до полного избавления от перхоти.

Курс использования для волос, склонных к образованию перхоти: шампунь следует применять в качестве профилактики 1 раз в 2 недели.

Укрепляющий шампунь FRUCTIS КОКОСОВЫЙ БАЛАНС, 250 мл.

Шампунь с кокосовой водой и витаминами B3 и B6, созданный для ухода за волосами жирными у корней и сухими на кончиках. Эффективно очищает кожу головы и увлажняет волосы по всей длине, обладает укрепляющим действием. Активный концентрат фруктов в составе стимулирует рост более сильных и блестящих волос.

Результат: волосы свежие у корней и увлажненные по всей длине.

Витамин В3 – укрепляет волосяные луковицы, стимулирует рост волос.

Экстракт сахарного тростника – увлажняет, снимает статику. Препятствует спутыванию волос.

Экстракт огурца – очищает, увлажняет кожу головы.

Кокосовая вода – увлажняет волосы по всей длине, придает гладкость и блеск.

Протеины лимона – делают волосы более плотными.

Салициловая кислота – регулирует работу сальных желез, оказывает антисептическое действие.

Экстракт листьев зеленого чая – антиоксидант, укрепляет волосы, улучшает блеск и прочность.

Витамин B6 – стимулирует рост волос.

Экстракт яблока – мягко очищает, питает и увлажняет.

Экстракт лимона – устраняет сухость, ломкость и перхоть.

Экстракт редиса – увлажняет, оказывает антибактериальный эффект.

Применение:

Нанесите на влажные волосы, распределите по всей голове массирующими движениями. Тщательно смойте. При попадании в глаза немедленно промойте водой. Для получения максимального эффекта после шампуня используйте бальзам-ополаскиватель Fructis Кокосовый баланс.

MATRIX Total Results BRASS OFF - Холодный блонд Маска для волос для интенсивной нейтрализации, 500 мл.

Маска Brass Off - это профессиональный инструмент для нейтрализации нежелательных светло-оранжевых и желтых оттенков за 1 применение. Интенсивно восстанавливает повреждения, придавая ломким волосам оживленный вид.

Подходит для осветленных брюнеток и темных блондинок.

Выгодный формат, удобная упаковка из мягкого пластика с откидной крышкой для удобства использования при салонной услуги.

Тип волос: Окрашенные

Тип продукта: Маска

Эффект: Нейтрализация желтизны

Текстура: Кремовая

Время нанесения: Универсальное

Страна производитель: Соединенные Штаты

Применение:

После применения шампуня системы Brass Off, нанести маску на влажные волосы, избегая контакта продукта с кожей. Оставить максимум на 5 минут, в зависимости от предпочитаемого уровня нейтрализации. Тщательно смыть. Уложить волосы. Использовать 1 раз в неделю для поддержания желаемого эффекта нейтрализации.

Маска-концентрат для глубокого восстановления сухих волос HydraSource от Biolage, 100 мл.

Маска-концентрат Биолаж Гидрасурс восстанавливает, увлажняет сухие и обезвоженные волосы. Волосы не путаются и легко расчесываются.

Формула обогащена природными ингредиентами для здорового вида волос (экстракт алоэ и спирулины). Обладает накопительным эффектом.

Тип волос: Сухие

Тип продукта: Маска

Эффект: Увлажнение

Текстура: Кремовая

Время нанесения: Универсальное

Страна производитель: Испания

Применение:

Нанести на отжатые полотенцем волосы после использования шампуня гаммы Гидрасурс. Оставить на 3-5 минуты. Смыть. Уложить как обычно. В случае попадания в глаза немедленно промойте водой.