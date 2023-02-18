Концерт фолк-рок группы "ТËРН" 22 февраля

В клубе "Высоцкий" 22 февраля состоится концерт фолк-рок группы "ТËРН". Коллектив "ТËРН", под композиции которого проходят показы "Душегреи", приглашает на концерт 22 февраля в клубе "Высоцкий".

Начало в 20-00.г. Москва, улица Высоцкого, д. 3, метро "Таганская".

Всех гостей ждут море драйва и пронзительная народная лирика, фолк в современной подаче и рок с народными мотивами.

"ТËРН" - это творческий союз профессиональных рок-музыкантов и фольклористов виртуозных исполнителей и мультиинструменталистов. Прекрасные завораживающие женские голоса, поющие народные песни, умноженные на музыку 21 века. Старинные и ультрасовременные инструменты, объединенные в затейливых аранжировках и прекрасный звук, который украсит любую сцену. Неделя Масленицы - самое время, чтобы дать волю эмоциям, поймать драйв и послушать отличную музыку!