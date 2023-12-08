Концерт Оксаны Федоровой «Рождение Вселенной» состоится в самом большом планетарии в мире!

12 декабря в самом большом планетарии в мире - Планетарии №1 в Санкт-Петербурге состоится уникальный концерт барочной музыки «Рождение Вселенной», приуроченный к Дню рождения одной и самых красивых женщин планеты - Мисс Вселенной, певицы с потрясающим меццо-сопрано, лауреата международных конкурсов Оксаны Федоровой!

В программе концерта прозвучат произведения знаменитых барочных композиторов: Генделя, Вивальди, Марчелло, Баха, Перголези, Каччини в исполнении Оксаны Федоровой в сопровождении ансамбля солистов Российско-китайского симфонического оркестра под управлением Виктории Добровольской (Россия) и Тунжо Чжэн (Китай), при участии органистки Натальи Михайловой и арфистки Алисы Садиковой.

Величественная музыка эпохи барокко под уникальным 37-метровым куполом Планетария №1 в сопровождении уникального мультимедийного контент станет настоящим предновогодним подарком для всех любителей прекрасного!

Дата: 12 декабря 2023

Начало 21:00

Место: «Планетарий №1», Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 74, лит. Ц