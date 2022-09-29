Королевская вечеринка в клинике эстетической медицины TORI

В честь дня рождения в клинике эстетической медицины TORI состоялась поистине королевская вечеринка, на которой главным акцентом была шляпа (чем пышнее, тем лучше). Зажигательные номера от профессиональных танцоров, главные музыкальные хиты и даже выступление Фредди Меркьюри - в этот день было все по-королевски, но с русской душой и невероятной энергетикой.

На мероприятие были приглашены все друзья клиники TORI - топовые блогеры, любимые партнеры и постоянные пациенты. Благодаря особой атмосфере и высокому профессионализму врачей, клиника TORI вот уже 5 лет радует своих любимых пациентов, среди которых много актеров театра и кино, а также деятелей шоу-бизнеса: Лариса Вербицкая, Мария Гончарук, Анна Невская, Татьяна и Вячеслав Печниковы, Ирина Сашина, Олеся Кожина-Бословяк, который пришли поздравить клинику с днем рождения.

В рамках мероприятия гостям представили уникальную процедуру для создания эффекта сияющей кожи GLAZED SKIN, которая состоит из двух разных, но самых любимых методик наших врачей-косметологов и пациентов.

Наши партнеры подготовили невероятные подарки для гостей и сделали этот праздник еще более запоминающимся:

- Израильский бренд профессиональной косметики Christina, который в этом году тоже отмечает юбилей, но 40-летний, дарил VIP-гостям наборы топовых продуктов, максимально актуальных и эффективных для поддержания здоровья кожи этой осенью. Хочется отметить также самые красивые головные уборы девушек, представлявших бренд – яркие цветочные венки.

- Инновационная дермокосметика из Франции Laboratoires VIVACY подготовил освежающий мист для ухода за кожей, в составе которого минеральная стерильная вода Treignac из природного источника во Франции; гипоаллергенный восстанавливающий успокаивающий крем; сыворотку для регенерации клеток - настоящий бустер для коррекции признаков старения.

- Премиальный итальянский бренд по уходу за волосами и кожей головы BABILON подарил наборы из шампуня и кондиционера, а также средства для стайлинга, которые защищают структуру волос. Для их создания были задействованы инновационные технологии и ингредиенты последнего поколения, а продуманные формулы и доказанная эффективность компонентов легли в основу марки BABILON.

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