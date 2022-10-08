Красота и грация Башкирии – «Мисс Башкортостан 2022»

10 декабря 2022 года в столице Башкортостана пройдет финал Республиканского конкурса Мисс Башкортостан. Именно в эту дату пройдет финальное шоу одного из самых популярных конкурсов красоты в Республике, известного и на российских, и даже на международных подиумах.

«Мисс Башкортостан» – это не просто Республиканский конкурс, привлекающий внимание многочисленных представителей fashion-мира. Это уникальный шанс для каждой девушки, проживающей в Башкортостане. Участие в данном мероприятии – бесценная возможность начать стремительную карьеру в индустрии моды, блистать на подиумах, стать рекламным лицом российских и мировых брендов, принимать участие в презентациях, выставках, тематических мероприятиях.

Конкурсы красоты – пережиток прошлого?

Красота – дар, который дается девушкам самой природой. Воспользоваться этим даром или нет? Это исключительно самостоятельное решение, принимаемое девушкой: именно такой подход и является настоящим равноправием, где каждой предоставляются равные возможности.

Разные эпохи – разные стандарты красоты. Индустрия моды развивается с каждым годом, является живым отражением общества и жизни человека. Конкурс красоты – не что иное, как отклик на требования современного общества. Своего рода, искусство и настоящая поэзия, в которой сочетается шарм, изящество и грация.

«Мисс Башкортостан 2022» - новое слово в конкурсах красоты!

Организаторы и спонсоры конкурса «Мисс Башкортостан» – именитые компании с опытом в fashion-индустрии. Многолетний опыт организаторов, в роли которого выступает ООО «Национальный конкурс красоты и грации», позволил создать максимально лояльные, но в то же время, уникальные условия. Такие условия и требования делают данный конкурс по-настоящему неповторимым и эксклюзивным.

Чем отличается конкурс «Мисс Башкортостан»?

Обладательница титула получает эксклюзивную корону ручной работы от лучших дизайнеров. Главное – это известность в мире моды, съемки для глянцевых изданий, приглашения на выставки и мероприятия. Денежные призы и подарки от спонсоров также получают участницы, занявшие второе и третье место.

Беспристрастное, строгое, но справедливое жюри. Участницы конкурса оцениваются по международным стандартам. Шанс есть у каждой, ведь объективность – главное кредо конкурса.

Разнообразие номинаций. Чтобы подчеркнуть индивидуальность каждой участницы, организаторы конкурса предусмотрели целый список номинаций для самых достойных представительниц конкурса.

Полное погружение в светский мир. Участниц ждут светские мероприятия, приглашения принять участие в рекламных съемках, фотосессии. Именно так и начинается карьера в модельном бизнесе.

Официальный статус. «Мисс Башкортостан» – это Республиканский конкурс, имеющий официальный и признанный, в соответствии действующими регламентами, правовой статус.

Каждая участница может не только завоевать самый желанный титул, но и создать собственное портфолио, которое может стать важным шагом на пути к покорению светских и модных вершин.

Дополнительная информация для партнеров, условия участия, правила проведения представлены на официальном сайте конкурса «Мисс Башкортостан».