Красота «вне времени» самые современные и эффективные аппаратные процедуры

Прошли те времена, когда поводом для похода в салон красоты обязательно должно было быть важное мероприятие. Теперь сюда приходят, чтобы отдохнуть, привести себя в порядок и просто приятно провести время. Новой точкой релаксации и красоты стал салон «Галерея Красоты» на Новаторов 34, который открыт с раннего утра и до последнего посетителя. В нем представлен полный спектр услуг, начиная от косметологов и заканчивая стилистами-визажистами-парикмахерами, которые работают на самых передовых косметических средствах. Деловых людей, которые не хотят терять ни минуты, приятно удивит комплексный подход: многие процедуры могут быть выполнены одновременно, в четыре и даже в шесть рук. Салон “Галерея Красоты» работает под руководством, бьюти эксперта авторской методики и абассадора бренда “Lucky Group” Ирины Ковалевич.

За полтора часа мастера салона успевают не только провести омолаживающую процедуру для лица, но и создать у гостя впечатление, будто он только что вернулся из отпуска. Сначала используется ароматерапия, благодаря которой создают необходимый настрой, затем следует очищение и тонизация кожи, а после них — авторский скульптурный массаж, основанный на практиках прикосновений.

Благодаря высокому уровню подготовки специалистов, использованию последних технологий и особой творческой атмосфере салон «Галерея Красоты» пользуются популярностью и авторитетом у самых модных представительниц прекрасного пола.

Где: Москва, улица Новаторов 34