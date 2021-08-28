Кристина Менисова на обложке Elle Arabia

Модель Кристина Менисова украсила на обложке популярного fashion-издания Elle Arabia.



Модель и певица из Лос Анджелесе Кристина Менисова недавно украсила обложку Elle Arabia. Гордость Казахстана, победительница конкурса «Дива Алматы», Кристина так же снялась для журнала «VOGUE Mexico» работала с такими брендами как CARTIER, CHOPARD, BALMAIN, SAINT LORANT, ROBERTO CAVALLI, MICHAEL NGO, MICHAEL COSTELLO, и JOVANI DRESSES. и участие в показах на неделях моды в Лос-Анджелесе и Майами.

Кристина, обладает очень яркой внешностью – неудивительно, ведь у неё эфиопские корни! Именно такую колоритную модель искала для своей съёмки культовый fashion-фотограф Джой Стротц, и ей удалось создать удивительно атмосферные кадры, будто она подловил африканскую царицу в жаркий полдень: струящиеся лёгкие платья яркой расцветки дизайнера ANNA GUPTA, массивные украшения бренда BINNO JEWELS и много золота!

Экзотическая красавица так же реализует себя как певица: Кристина окончила Казахскую Национальную Консерваторию им. Курмангазы отделение классического вокала и дирижирования. И недавно девушка подписала контракт с музыкальным продюсером Эндрю Лейном, который известен своей работой с The Backstreet Boys и Ирен Кара. В её копилке уже два успешных сингла в США: «Taking Over LA» и «Breakout», выпущенный совместно с итальянским ди-джеем Марцией Дорландо, который покоряет самые знаменитые клубы Европы. И так же пару хитов для нашей с вами русскоязычной аудитории.