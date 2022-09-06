«Снежная Королева» представила новую коллекцию Осень-Зима 2022/23

В новом сезоне «Снежная Королева» будет говорить об элегантности и функциональности. Коллекция бренда сочетает в себе актуальные тренды, комфорт и универсальность. Особое внимание при создании было уделено гармоничному сочетанию фактур, цветов и стилей при сохранении тенденции разумного потребления.



Основа коллекции — идеальный классический гардероб для мужчин и женщин вне времени. Также вдохновением для дизайнеров бренда по-прежнему остаются не теряющие актуальность тренды на спортивный шик и минимализм.

Ключевые модели сезона: пальто прямого кроя, женские куртки-косухи из натуральной кожи в базовых белом и черном, а также в нестандартных ярких цветах, кардиганы с принтами, трикотажные платья и топы с открытыми плечами, свитеры со скандинавским узором fair isle, верхняя одежда из натурального меха и яркие пуховики и дубленки, напоминающие нам о том, что зима — не время для грусти. Мужская часть коллекции включает в себя новые модели жилетов — удачное дополнение к классическому и повседневному образу, косухи и куртки с асимметричной застежкой и куртки-пилоты с оригинальной фактурой. В линейке аксессуаров вместительные сумки оверсайз, объемные шарфы, варежки из кожи и трендовые головные уборы.

Цветовая гамма коллекции балансирует между спокойными базовыми оттенками, уместными для любого случая, и яркими трендовыми, такими, как фиолетовый (Very Peri), французский синий (French Blue), фуксия (Pink glo), насыщенный желтый (Spicy Mustard) и зеленый (Island Green).

Ключевой принцип бренда «Снежная Королева» — качество. Изделия коллекции выполнены из натуральных материалов, тактильно приятных и комфортных. Натуральная кожа высокого качества для самых модных тотал-луков осени и, конечно же, модные и функциональные решения с натуральным мехом на каждый день и для особых случаев.

Первые поступления из новой коллекци уже на сайте https://snowqueen.ru/