Крупнейший турецкий производитель мебели Kelebek открыл свой флагманский магазин площадью более 1,300 квадратных метров в МЕГА Теплый Стан. Торжественная церемония открытия прошла при поддержке Посольства Турции в России и лично чрезвычайного и полномоченного посла Турции в России – господина Мехмет Самсара. Кроме того, специальными гостями мероприятия стали Исмаил Доган, председатель правления компании Kelebek, и Толга Кая, генеральный директор компании Kelebek.

Глобальный мебельный бренд Kelebek, основанный в Турции в 1935 году, открыл свои двери для российских клиентов 26 июля 2023 года. Первый флагманский магазин занял якорное пространство площадью более 1300 квадратных метров в торговом центре МЕГА Теплый Стан.

«Россия – один из приоритетных рынков для компании Kelebek, в котором мы видим большой потенциал. С момента своего основания компания Kelebek была и остается лидером в своем сегменте рынка Турции: постоянно развивается и представляет инновационные технологические решения. В наших планах масштабирование своего присутствия за счет качественных и эргономичные продуктов по очень конкурентной цене, а также стабильных логистических решений. В течении пяти лет мы планируем открыть более 100 новых точек продаж в российских городах с населением от 500 000 человек. Свой путь в России мы начинаем с открытия первого магазина в МЕГА Теплый Стан, где представляем полный ассортимент марки,» - комментирует Денис Разумов, коммерческий директор компании Kelebek в России.

Торжественная церемония открытия прошла при официальной поддержке Посольства Турции в России. Мероприятие лично посетил Мехмет Самсар, чрезвычайный и полномочный Посол Турецкой Республики в Российской Федерации, который отметил: «Это открытие является важным событием. Я очень счастлив видеть, что отношения между двумя государствами развиваются в правильном русле. Выражаю уверенность в том, что данный сегмент будет успешным. И что покупатели будут довольны».

Россия стала первым рынком, где мебельный производитель Kelebek реализовал новую архитектурную и визуальную концепцию, которая была создана в коллаборации с легендарным и всемирно известным креатором Каримом Рашидом. Новое дизайнерское решение сочетает стили Баухаус и Гештальт: в нем сливаются элементы японского минимализма и нордического натурализма, но при этом оно сохраняет свою аутентичность. Современный дизайн моделей Kelebek отличается простотой, привлекательностью и динамизмом, благодаря чему он всегда остается актуальным и прекрасно вписывается в любой интерьер. "Современный дизайн определяет будущее. У Kelebek огромный потенциал, который удастся раскрыть благодаря нашему сотрудничеству," – именно так описывает Карим Рашид свой творческий союз с маркой.

Во флагманском магазине представлен полный ассортимент бренда: корпусная мебель, мягкая мебель, детская мебель, ковры, ассортимент для сада, а также различные аксессуары, предметы декора, матрасы и коллекция текстиля – более 1000 наименований. Клиентам будет предоставлен целый спектр услуг по профессиональному подбору мебели, созданию дизайн-проектов, доставке и сборке приобретенной продукции.

Бренд мыслит масштабно, и именно поэтому первая точка продаж былв открыта в МЕГА Теплый Стан. Светлана Бурзянцева, директор по аренде и продажам Ingka Centers в России комментирует открытие: «МЕГА постоянно расширяет свое предложение в разных сегментах, в том числе в категории мебели и товаров для дома. И сотрудничество с крупнейшим турецким мебельным брендом Kelebek – еще одно важное событие для нас. Мы рады, что МЕГА Теплый Стан продолжает привлекать новых партнеров и часто становится площадкой для выхода зарубежных брендов на российский рынок».

Опираясь на международный успешный опыт масштабирования бизнеса, в планах компании – выход на федеральный формат розничной торговли и открытие новых точек продаж в российских городах с населением от 500 000 человек. В течении пяти лет компания планирует открытие более 100 точек продаж по всей стране, размеры и ассортимент магазинов будут гибко подстроены под особенности региона и трафик магазинов. Развитие региональной сети планируется в том числе в формате франшизы, которая предполагает маркетинговую поддержку и надежную складскую программу с регулярными поставками.