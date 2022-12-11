Крупные бриллианты в новых украшениях бренда SERGEY GRIBNYAKOV

Ювелирный бренд SERGEY GRIBNYAKOV «Бриллианты Якутии», эксклюзивно представленный в SUNLIGHT, выпустил новую серию классических украшений с крупными бриллиантами эталонного качества. Это семь драгоценных изделий российского производства, выполненных в чистейшем белом золоте 585 пробы. Этот материал был выбран не случайно, а специально для усиления игры света природных бриллиантов, которые закреплены вручную. Классический дизайн украшений олицетворяет идею долговечности и благородства драгоценных вставок, а их многогранное сияние объясняет всё без слов.

В новой коллекции используются редкие бриллианты с высокими ювелирными характеристиками в эталонной огранке «круг» с 57-ю гранями. Перед тем, как выйти в продажу, каждое изделие проходит строгий, но бережный тройной контроль качества: сначала осуществляется проверка качества сырья и камней производителя Директором по сертификации SUNLIGHT (выезд прямо на завод), затем качество изделий проверяет сам производитель, и в заключении дополнительную проверку качества украшений проводит Отдел качества SUNLIGHT при приемке партии. SUNLIGHT подтверждает оригинальность и качество бриллиантов от 0.5 карат сертификатами независимых геммологических лабораторий, а именно: GIA (Геммологического Института Америки), самой уважаемой лаборатории в мире, и лучшей Российской геммологической лаборатории MGC (Московский Геммологический Центр). Сертификат с уникальным номером подтверждает соответствие конкретного камня установленным стандартам и содержит следующую информацию: схему огранки, указания природы происхождения, массы, размеров, люминесценции и качественных характеристик бриллианта.

Золотой комплект SERGEY GRIBNYAKOV «Бриллианты Якутии»: подвеска арт. 314836 и золотые серьги арт. 314835 своим роскошным блеском напоминают перламутровое сияние морозного снега в зимнюю пору. Изысканные и утонченные изделия, которые безоговорочно подчеркнут естественную красоту их обладательницы. Идеальное сочетание для того, чтобы произвести неизгладимое впечатление и вызвать самые восхищенные взгляды.

Золотые кольца SERGEY GRIBNYAKOV «Бриллианты Якутии» арт. 329805, арт. 329799, 329801 и арт. 329800 - универсальные изделия, которые будут смотреться безупречно как самостоятельно, так и в комплекте с другими украшениями ювелирного гардероба.

Золотые серьги SERGEY GRIBNYAKOV «Бриллианты Якутии», усыпанные 40-ка крупными бриллиантами, выполнены в стиле конго, которые идеально завершат образ кэжуал и будут уместными под вечернее платье.

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