Крым станет центром цифровой логистики ритейла

7 октября на Международном Форуме Электронной Коммерции и Ритейла в Сколково состоялось торжественное подписание четырехстороннего Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством промышленной политики Республики Крым, Автономной Некоммерческой Организацией Содействия Развитию Информационных Технологий и Социальных Медиа, Ассоциацией Участников Индустрии Моды и ООО “Синтоп” (ТРК “Центрум”).

По итогам достигнутых договоренностей о дальнейшем сотрудничестве министр промышленной политики Республики Крым Александр Александрович Троянов и Президент Ассоциации “Модная Сеть” Антон Викторович Алфер дали совместную пресс-конференцию, на которой рассказали собравшимся журналистам о планах развития Крыма, как точки притяжения инновационных компаний.

Власти республики Крым заинтересованы в локализации технологий, в развитии цифровизации, внедрении цифровых технологий, а также намерены повышать уровень цифровых компетенций у ритейлеров путем поддержки различных образовательных проектов. Достигнуты соглашения по всесторонней поддержки Всероссийского конкурса и фестиваля FASHION LEADERS / КРЫМ.

“Мода - это целая индустрия, сложные цепочки производства и поставок, продаж и новых каналов сбыта. В тоже время это креативная индустрия, и человеческий капитал играет важнейшую роль, поэтому мы нацелены на проекты по развитию профессионального сообщества. Партнерские программы и меморандумы поддержки позволяют агрегировать небольшие проекты в крупное сообщество”, - прокомментировал Антон Алфер, президент Ассоциации “Модная Сеть”.





“Только объединение разных институций на стыке власти, IT и fashion, как креативной составляющей легкой промышленности, приведут к процветанию не только Крыма, но всей страны в целом. Мы переживаем бум развития цифрового ритейла, поддержка развития профессионального сообщества в этой связи очень важна”, - заявил Александр Александрович Троянов, министр промышленной политики Республики Крым.