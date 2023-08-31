Ксения Собчак купила картину за 3 миллиона

28 августа в ресторане La Provincia состоялся Public Talk на тему: «Рисуем и меняем жизнь к лучшему», в рамках которого Ксения Собчак приобрела нейрографическую картину за 3 миллиона рублей. НейроГрафика и её возможности стали одной из тем мероприятия, и каждый участник смог создать свою уникальную картину. Как знать, возможно скоро эти картины тоже оценят в миллионы! Также в рамках Public Talk прошёл кулинарный мастер-класс, а в течение всего вечера свои музыкальные номера гостям дарили звёзды шоу-бизнеса.

Одним из гостей мероприятия стала Ксения Собчак, которая выразила желание приобрести в свою коллекцию один из нейрографических рисунков Анастасии Анисимовой. Анастасия – признанный и востребованный инструктор по НейроГрафике, уже миллионы людей под её руководством освоили этот метод и достигли своих целей. Нейрографические рисунки, которые демонстрирует Анастасия, действительно представляют собой арт-объекты и способны отлично вписаться в современный интерьер. Для определения стоимости рисунка ведущий Антон Зорькин провёл спонтанный аукцион, и в результате стоимость рисунка взлетела от 50 000 рублей до 3 миллионов! Ксения стала обладательницей уникального арт-объекта, который формирует новый тренд в современном искусстве!

Анастасия Анисимова считает, что НейроГрафику можно сравнить с творческим способом трансформации мира и способом достижения целей в кратчайшие сроки. Это своеобразный микс арт-терапии, психологии, коучинга, искусства. Сам метод разработан доктором психологических наук Павлом Пискарёвым, который также принял участие в Public Talk. Павел не просто рассказал о НейроГрафике, но и провел мастер-класс. Каждый гость получил возможность создать свой уникальный рисунок, позволяющий «перепрограммировать» существующие установки, снять внутренние ограничения, настроиться на успех.

В рамках вечера на сцене выступили неподражаемая Валерия, великолепный дует Юлия и Даниил Брант, прекрасная Маргарита Позоян и как всегда импозантный Владимир Левкин.

Участниками и гостями мероприятия стали:

Ксения Собчак, Валерия, Иосиф Пригожин, Юлия Ковальчук, Олеся Судзиловская, Катя Гордон, Галина Боб, Надежда Ангарская, Костя Цзю, Ирина Слуцкая, Эвелина Бледанс, Ольга Кабо, Женя Малахова, Елена Борщева, Надя Ручка, Алина Буре, Илья Жоров, Владимир Левкин, Маргарита Позоян, Марина Корпан, Юлия и Даниил Брант и известные инфлюенсеры Настя Пикси, Юлия Ивлиева, Екатерина Уколова, Светлана Гааг, Ксения Аверс.

Также в рамках мероприятия прошло кулинарное шоу от бренд-шефа ресторана La Provincia Владимира Хохлова. При помощи гриля Delonghi Владимир вместе с Надеждой Ангарской и Галиной Боб приготовили тальятту из говядины со сладкими томатами, белыми грибами и рукколой, раскрыв некоторые секреты высокой кухни.

Звёздные гости с удовольствием провели время, обсудили летние каникулы и планы на осенний сезон, обменялись впечатлениями от мероприятия.

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