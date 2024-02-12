Подарите своим близким по-настоящему особенные подарки

Подарок обладает замечательной способностью передавать эмоции, которые трудно выразить словами, оставляя неизгладимое впечатление в сердцах как дарителя, так и получателя. Если вы ищете продуманные и уникальные подарки, не ищите дальше. Мы подготовили подборку восхитительных подарков, которые обязательно принесут радость и тепло в праздничный сезон.

Comptoir SUD Pacifique Musc Cristal

Страна производства: Франция

В парфюмерии именно сырье и его нежные ноты пробуждают чувства и дарят каждому утонченному обонянию искусство путешествовать...

Парфюмерная вода Comptoir SUD Pacifique Musc Cristal - это нежная и мечтательная интерпретация белого мускуса, пересмотренная и усиленная нежной чистотой и интенсивной глубиной. Белый мускус сублимирован букетом белых цветов и листьев фиалки. Подобно сладкому сну, он приглашает Вас сбежать и вызвать в воображении полупрозрачный мир, где все - чистота, интенсивность и нежность. Завершают композицию белый мускус и жасмин, дополненные нежным пудровым мускусом.

Базовые ноты аромата - бобы Тонка и кашмеран - придают композиции теплый оттенок.

Эта парфюмерная вода раскрывает белый мускус в его самом ярком свете.

Элегантный аромат, сладкий и успокаивающий, как хлопковый кокон...

Композиция, в которой главное-красота, а все излишества - "ложные ноты".

Аромат представлен в сети «Золотое Яблоко»

M.Micallef

Страна производства: Франция

В конце 2023 года бренд M.Micallef дополняет знаменитую коллекцию DESSERTS («Десерты») двумя новыми ароматами. До настоящего момента коллекция «Десерты», созданная специально для России. Коллекция дополнена ароматами BELLINI и BLUEBERRY NIGHT: максимально выразительные, гурманские, они идеально вписываются в концепцию «Десертов».

M.Micallef BELLINI

BELLINI – это знаменитый коктейль, изобретенный в Венеции в первой половине 20-го века. Он представляет собой микс игристого вина (обычно это просекко) и персикового пюре. Создателем напитка стал Джузеппе Чиприани (который также придумал карпаччо), он назвал коктейль в честь живописца эпохи раннего Возрождения Джованни Беллини, который умел добиваться на своих полотнах специфического розового оттенка. Любимый коктейль артистической богемы, беллини – сочный, сладкий, аристократичный, он напоминает о лете и итальянских вечерах. «Беллини» от M.Micallef – это возможность ощутить лето на вкус: фруктовая гурманика в ее лучшем парфюмерном исполнении.

Семейство: гурманские фруктовые

Верхние ноты: персик, спелый апельсин, гелиотроп

Ноты «сердца»: ром, мед, жасмин

Базовые ноты: пачули, ветивер, ваниль, сандаловое дерево

M.Micallef BLUEBERRY NIGHT

Черничный блюз: BLUEBERRY NIGHT – это гурманская история о черничном десерте, об искушении, обольщении, сладких ожиданиях и надеждах, которые непременно оправдаются. Черничносливочный мусс от M.Micallef – это идеальное лакомство, вокруг которого построены особые парфюмерные смыслы: чувствительность деликатесного звучания достигается за счет присутствия в пирамиде целого калейдоскопа самых аппетитных и соблазнительных ингредиентов. Драматургический узел завязан на основе черники, ванили и сочных цитрусовых.

Семейство: гурманские фруктовые

Верхние ноты: черника, апельсин, малина

Ноты «сердца»: розовое дерево, карамель

Базовые ноты: ваниль, мускус, пачули, мох

Ароматы представлены: ЦУМ, «ЛЭтуаль», «Золотое Яблоко»

belle you c любовью

Бренд belle you создает белье и одежду, коллекции отличаются лаконичным дизайном, качественными материалами и удобными фасонами разных размеров и форм. belle you фокусируется на комфорте и создает белье, в котором вы можете быть собой. Готовые идеи для подарков ждут вас в магазинах и на сайте belleyou.ru, а если не знаете, что выбрать у них всегда есть подарочные сертификаты с разным номиналом.

Кроме пижам для двоих в разделе с подарками вы найдете любимые комплекты белья, наборы носков и еженедельник «вам послание». Специально ко Дню святого Валентина выпустили ажурное базовое белье Eclat в новых цветах: белом, розовом и красном, а кружевную капсулу Veil создали из ткани с новым узором и добавили модели топов и трусов с эластичной резинкой. Капсула выходит в двух благородных цветах: голубом и коричневом.