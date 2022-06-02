На ВДНХ в воскресенье прошел Конноспортивный праздник «Кубок BitRiver по конкуру».В турнире приняли участие именитые спортсмены мирового уровня, среди которых: мастер спорта международного класса, многократный победитель и призер всероссийских и международных соревнований, трехкратная участница чемпионатов Европы Наталия Симония, мастер спорта международного класса, двукратный победитель Кубка России по конкуру, обладатель гран-при финала Евразийской лиги Кубка мира в 2021 году, многократный победитель международных и всероссийских соревнований Александр Белехов, мастер спорта международного класса, семикратный чемпион России, многократный участник первенств и чемпионатов Европы, многократный победитель этапов Кубка мира, старший тренер сборной России по конкуру, обладатель премии FKSR Awards в номинации «Спортсмен года» в 2020 году Михаил Сафронов. В программе было несколько маршрутов, которые отличаются зрелищностью и в то же время максимально понятны для зрителей. Среди них скоростной маршрут под музыку Speed&Music с высотой препятствий до 135 см, маршрут Jump&Drive, на котором часть дистанции преодолевается участниками верхом на лошади, а другая — за рулем автомобиля.
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