«Кубок Ирины Слуцкой». Всегда в мейнстриме

Всероссийские детско-юношеские соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок Ирины Слуцкой» проходят традиционно с 2016 года по инициативе и под руководством двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, двукратного призёра Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Ирины Слуцкой.

В этом году турнир состоялся при поддержке Москомспорта и «Федерации фигурного катания на коньках города Москвы». Генеральным партнёром стала Семья магазинов «Магнит».

«Несмотря на то, что «Кубок Ирины Слуцкой» – это соревнования, мне очень хочется, чтобы на этом турнире по сути не было победителей и проигравших. Потому что каждый ребёнок, который выходит на старт, уже победитель. Пусть участники воспринимают соревнования не как тяжёлое испытание, а как возможность окунуться в состязательную атмосферу и проявить себя, искать и преодолевать», – говорит Ирина Слуцкая.

«Кубок Ирины Слуцкой», начинавшийся 6 лет назад как фестиваль фигурного катания, является личным вкладом всемирно известной спортсменки в развитие и поддержку российского детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, мирового Олимпийского движения, а также в популяризацию и дальнейшее развитие фигурного катания и массового спорта в России. Все участники выполняют требования квалификационных юношеских и спортивных разрядов и получают отличный старт спортивной карьеры. Многие из участников прошлых лет сегодня выступают на международных соревнованиях, например, юниорских этапах Гран-При.

Ирина Слуцкая всегда лично напутствует юных фигуристов на церемониях награждения и на автограф-сессиях. Особым символом юниоры считают получение именного автографа – росписи известной фигуристки на коньке.

«Я всегда буду стремиться делать Кубок детским праздником, и я рада, что меня в этом поддерживает очень много партнёров. Мы хотим, чтобы юные спортсмены знали с самого детства, что их труд и старания будут всегда вознаграждены!» – говорит Ирина.

Генеральный партнер Кубка – Семья магазинов «Магнит» поддерживает юных фигуристов. «Магнит» создает эмоциональную близость со своими покупателями, их интересами и семьями и желает всем участникам соревнований побед и успехов. Поддержку в проведении соревнований также оказал благотворительный фонд «ПроДобро».

Никто из участников не остался без внимания, добрых слов и подарков, которые в этом году предоставили лидер в категории Candy & Toys компания «Конфитрейд»; компания «Комус» - большой спектр товаров и услуг для бизнеса и офиса, дома и школы по всей территории России; бренд стильной одежды для детей и подростков Gulliver; самый большой спортивный онлайн ритейлер с широкой офлайновой сетью компания «Спортмастер»; самая любимая марка товаров для детского творчества в России «Каляка-Маляка»; самый стильный бренд в канцелярии LOREX; бренд Schoolformat – отличный выбор для школы; модная детская косметика на основе натуральных компонентов «Принцесса»; сеть магазинов «Фигурист» - все для фигурного катания; бренд мягких игрушек «Волшебный мир».

Турнир был организован в полном соответствии с международными стандартами проведения соревнований по фигурному катанию и на основании Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2022 год. Столичный Дворец спорта «Мегаспорт» принял в качестве участников около 350 юных фигуристов в возрасте от 5 до 15 лет из разных регионов России. В этот раз Кубки из рук двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, двукратного призёра Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Ирины Слуцкой получили 36 призеров, среди них разыграны 12 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей.

В качестве партнёров Кубка 2022 также выступили: автомобильная система безопасности PELENGATOR;дооснащение, тюнинг и перевоплощение Garage Специального Назначения; бренд декоративной косметики Shinewell; браслеты ручной работы Perevalova Jewerly; сеть салонов тайского спа премиум-класса Wai Tai; декоративная косметика Vivienne Sabo; мороженое «Баскин Роббинс»; пекарня, выпускающая уникальные сорта хлебобулочных изделий «Каравай-СВ»; компания «Черноголовка» - лидер на российском рынке безалкогольных напитков; сеть кафе «МУ-МУ».

Информационную поддержку оказали: журнал OK!, онлайн издание Passion.ru, онлайн-издание для чутких родителей Letidor, сетевое спортивное издание Sport24, женский портал EVA.RU, Интернет-газета Дни.ру, первое спортивное СМИ России «Советский спорт» и издание о спорте «Плеймейкер».