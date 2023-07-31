Кудрявые и непокорные: бренд для кудрявых Ice Curly приглашает в новое бьюти-пространство

Пушистые и пористые, вьющиеся и кудрявые - обладательницы таких волос перепробовали многое, чтобы подружиться с непослушными локонами, но не нашли утешения, если еще не познакомились с брендом Ice Curly. Основательница салонов красоты и профессионального бренда косметики для кудрявых волос Айсель Мовлаева приглашает посетить новое бьюти-пространство.

Прежде чем прятать кудрявую копну волос в скромный пучок или жить в нелюбви к пушащимся волосам, стоит обратить внимание на революционный метод ухода, благодаря которому даже самые непослушные завитки в руках профессионалов станут предметом восхищения и гордости.



Создатель бренда Айсель Мовлаева - топ-стилист мирового уровня, училась у лучших зарубежных экспертов по кудрям, в том числе у основательницы кудрявого движения Лорейн Месси, а также прошла обучение в Нью-Йорке в Академии DevaCurl технике сухой стрижки кудрявых волос DevaCut.



«Мои кудри раньше тоже доставляли кучу неприятностей, я стеснялась их и отрицала красоту, долго боролась, перепробовала практически все, пока не нашла способ подружиться. Я специалист, поэтому решила принять вызов: изучила кучу информации, прошла обучение, курсы и мастер-классы от именитых профессионалов и стала экспертом в этом вопросе, а все свои знания я передала нашим мастерам в салонах Ice Curly. Наши специалисты - сертифицированные мастера международного класса, обучавшиеся у лучших экспертов по завиткам техникам стрижки на сухие волосы DevaCut и Curl by Curl, а также авторской технике Ice Curly. Эта методика и специально разработанные средства с уникальной формулой позволяют сохранять упругость и форму локона в любую погоду. Мы учим каждого клиента любить и правильно ухаживать за своими волосами. Кудри – это не наказание, а дар!» - рассказывает Айсель Мовлаева.

Поэтому приручить даже самые капризные локоны и научиться за ними ухаживать в стенах салона красоты Ice Curly очень легко. Никаких выпрямляющих стайлеров, бигуди и лака. Мастер сделает эффектную стрижку на сухие волосы, которая всегда будет смотреться эффектно. Подчеркивание естественной природной красоты - приоритет бренда.

В салонах используется только специализированная косметика для ухода за кудрявыми волосами Ice Curly, это обеспечивает 100% результат, ведь средства разрабатывались с учетом принципов CGM. Они позволяют сделать уход не только натуральным, но и высокотехнологичным. В состав уходовой косметики для кудрявых волос от Ice Curly входят самые инновационные компоненты, которые были разработаны во Франции, Великобритании, Японии и других странах с развитой технологией производства косметических средств. Все продукты прошли сертификацию и имеют органические сертификаты.

«Я с ювелирной скурпулезностью подошла к созданию линейки уходовой косметики для кудрявых волос, добиваясь оптимальной пропорции между тремя основными принципами, лежащими в основе наших продуктов: физиологичность, натуральность и технологичность. Компоненты, отобранные для наших рецептур, гармонично вписываются в естественные процессы организма, помогая ему. Предпочтение отдано натуральным веществам там, где можно добиться высокой эффективности природными средствами. Там же, где этого недостаточно, например, в фиксации в стайлинге, мы выбрали инновационные компоненты «умного» синтеза, опираясь на критерии максимальной безопасности для человека и окружающей среды. Насыщенные формулы, сложные технологии при производстве, «неудобные» и труднодоступные компоненты, дозировки активных веществ в рецептурах «по верхней границе» - все это не пугало нас, а мотивировало к созданию безупречного продукта» - продолжает Айсель Мовлаева.

Первый салон бренда появился в 2019 году, а в июле откроется новое пространство от Ice Curly, чтобы сделать счастливыми еще большее количество обладательниц пышных вьющихся волос.