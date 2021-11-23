Культовые прически разных эпох

История причесок началась задолго до появления различных приборов и средств для укладки. К чему только не прибегали красавицы разных эпох, чтобы быть в тренде своего времени. Например, знатные дамы XVIII века носили настолько высокие прически, что каретам пришлось создать откидной верх. Например “Фонтанж”, являющаяся одним из атрибутов того времени, должна была представлять из себя подобие фонтана и, более того, в нее вплетались различные растения, украшения и фигурки. Но ещё эти прически были символом антисанитарии того времени, ведь условия, при которых они создавались, просто невообразимы для наших дней.

В XIX веке мода на громоздкие и экстренно объемные прически подходит к концу, однако текстурные локоны всё же остаются в почете. Модницам того времени приходилось накручивать и закреплять пряди волос на кусочки бумаги, ткани или ленты. Для закрепления завитка использовали раствор сахара, а иногда и пиво. К счастью, инновационные технологии наших дней позволяют добиться изящных и структурных локонов без вреда и траты лишнего времени. Так, электрощипцы Remington Keratin Protect Curling Wand CI83V6 имеют основание из усовершенствованной керамики с кератином и миндальным маслом, которое выделяет микро-кондиционеры во время стайлинга для роскошной укладки и здоровья волос. Щипцы с конусным нагревательным элементом можно использовать для создания локонов диаметром от 19 до 28 мм. Пятиступенчатый контроль температуры нагрева позволяет выбрать режим, который подходит именно для ваших волос, без риска их повреждения.

Если в начало прошлого столетия женщины вошли с длинными волосами и сложными прическами, то уже через два десятилетия начали смело стричь пряди «под мальчика». Короткие стрижки стали актуальными еще в годы Первой мировой войны, а после на планету обрушилась пандемия испанского гриппа, и мода на короткие волосы стала необходимостью, вызванной болезнью. В 20-е годы, с появлением кино, распространилась мода на фактурные и волнистые прически, однако тенденция на короткую длину сохранилась.

Так, с каждым десятилетием, кудри постепенно становились мягче и менее отчетливыми. В 50-х годах объемные кудри Мэрилин Монро стали культовым атрибутом её образа. В 70-х годах объемные подкрученные локоны сохраняют популярность, но уже на длинном каскаде. Благодаря фен-щетке Remington Keratin Protect AS8810 можно создать именно эти образы, которые по сей день выглядят очень стильно. Вращающийся воздушный стайлер Keratin Protect поможет создать ваш идеальный стиль благодаря высокой мощности 1000 Вт для быстрой сушки и переключателю вращения, который поможет выбрать направление завивки локона. Прикорневая насадка помогает легко добавить объем укладке, благодаря воздействию воздуха на корни волос.

В современную эпоху тенденции все больше вводят в моду самовыражение и разнообразие. Каждый волен экспериментировать со своим образом так, как считает нужным - будь то объемные, фактурные кудри или же прямые и лоснящиеся волосы. Всего этого можно добиться с выпрямителем Remington S8598 Keratin Protect Intelligent Straightener, который обладает усовершенствованными керамическими пластинами с кератином и миндальным маслом для гладких, блестящих и здоровых волос. Цифровой температурный дисплей с 5 настройками от 150 °C до 230 °C означает, что вы можете настроить температуру под ваш тип волос. Благодаря интеллектуальному датчику выпрямитель автоматически уменьшит или повысит температуру в зависимости от влажности на каждом участке ваших волос. Также, под определенным углом, выпрямитель помогает завить элегантные локоны.

История причесок разных эпох крайне богата своими культовыми образами. Модницы в разные года прибегали к ежедневным хитростям чтобы соответствовать тенденциям и очень часто эти манипуляции вредили самочувствию и внешнему виду в будущем. К счастью, в наши дни у нас есть возможность создавать любые образы без вреда для здоровья, благодаря современным инновациям.

О Remington

Remington – один из мировых лидеров в области персонального ухода с 1937 года. Бренд представляет приборы для укладки и стайлинга волос, стрижки и ухода за волосами, бритья, а также некоторые другие категории техники персонального ухода. Широкий ассортимент продукции Remington позволяет создавать стили салонного уровня в домашних условиях для выражения своей индивидуальности и любых предпочтений в укладке и стрижке.

Официальный сайт Remington: https://ru.remington-europe.com/

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