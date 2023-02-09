Купальник, который подойдет именно Вам

Какие приятные моменты ассоциируются у нас с отпуском у моря — можно натирать свою загорелую кожу маслом для загара, гулять вдоль полосы морского прибоя, ловя на себе восхищенные взгляды, лежать, расслабившись, подставляя свое тело в красивом купальнике солнечным лучам и свежему бризу.

Каждой представительнице прекрасного пола хочется выглядеть неотразимо во время пляжного отдыха, где главную роль в создании гармоничного образа играет купальник.

Но не стоит покупать его, соблазнившись фото очаровательных моделей в бикини, которые идеально выглядят в любом наряде и улыбаются с рекламных витрин. Чтобы делать эти снимки, с ними работают профессиональные фотографы, визажисты и парикмахеры.

А вам нужно уверенно чувствовать себя в пляжной обстановке с мокрыми волосами и минимумом косметики, поэтому нужно подойти к выбору купальника прагматично — с учетом особенностей фигуры, цвета, который вам идет.

Какой цвет выбрать?

Лето — это время, когда можно экспериментировать с цветами. Яркие краски, аляпистые принты, неоновые расцветки— на пляже вы можете позволить себе все, что душа пожелает. На фоне голубого неба и лазурного моря все они будут уместны.

Но тут действуют те же правила — светлые оттенки и крупные рисунки, поперечные полосы будут визуально увеличивать ваши объемы, а если вам хочется их замаскировать, то обратите внимание на то, что многие дизайнеры делают темные вставки по бокам трусиков, а на закрытых купальниках с их помощью “вырисовывают” стройную талию.

На рекламных фото очень эффектно смотрятся белые купальники, но вначале сезона они будут сливаться с незагорелой коже и вряд ли украсят вас, а вот через пару недель отдыха вы будете смотреться в белом намного лучше. Поэтому оставим такой купальник как дополнение к вашей летней коллекции.

При выборе светлых оттенков нужно обращать внимание на качество отделки и наличие подкладки, чтобы после плавания, когда вы как Афродита будете выходить из морской пены, купальный костюм не оказался совершенно прозрачным.

Смуглым брюнеткам отлично подходят шоколадные, желтые, оранжевые, синие цвета. Со светлой кожей и в начале сезона нужно обратить внимание на пастельные оттенки бирюзового, салатного, лилового, изумрудного. Купальники с яркими принтами отвлекают внимание от цвета кожи и идут практически всем, но тогда нужно посмотреть на рисунки — слишком большие цветы и и тропические листья сделают и вас “больше”.

Какую модель выбрать?

Все купальники можно разделить на две основные группы — это раздельные и слитные.

Выбор слитного купальника

Качественные слитные модели идеально подходят тем, кто хочет замаскировать свои объемы в области талии или растяжки на животе. Они практичны и удобны для плавания, большие вырезы на спине позволяют хорошо загореть сзади, но в очень жаркую погоду долго в нем находиться будет некомфортно.

Слишком закрытые бедра с закругленной линией на горловине и заниженной талией могут зрительно укоротить ваше тело. Но именно слитная модель — это поле, на котором есть, где развернуться дизайнерам, экспериментирующим с корректирующими линиями и рисунками, а хорошо подобранный размер дает заметную утяжку в проблемных зонах.

Тем, кто хочет выглядеть креативно, нужно обратить на коллекции купальников:

монокини, верх и низ которых соединены декоративными элементами,

пландж, имеющих глубокие вырезы не только сзади, но и в области декольте,

свим-дресс — модели с юбочками, которые идеально прикрывают “уши” на бедрах” и создают летящий образ.

Раздельные купальники подходят всем

Выбирая раздельный купальник, нужно учитывать свой тип фигуры. С помощью фасона можно смещать акценты внимания — умело используя этот прием, можно выглядеть на все 100% независимо от размера и телосложения.

При пышных бедрах, узкой талии и плечах обратите внимание на модели с “аскетичными” одноцветными трусиками со средним вырезом и ярким верхом с рюшами, оригинальными завязками, сверкающими аксессуарами.

Замаскировать выступающий живот помогут высокие трусики до талии с утяжкой, главное требование к лифу — это ощущение комфорта и надежной поддержки при больших размерах. Кто-то хочет выглядеть сексуальнее и выбирает более открытые модели, а другим нужно иметь уверенность, что одежда надежно прикрывает чувствительные зоны.

Широкие плечи зрительно сузят вертикальные линии, поэтому рекомендуется выбирать модель с завязками вокруг шеи или с широкими бретелями классической формы (купальники танк, халтер), а также с декоративными деталями отделки на трусиках, которые придадут дополнительный объем бедрам.

Купальники бандо — идеальный вариант для загара, которым смело могут воспользоваться обладательницы размера S — им не нужна поддержка в области груди, а для ее увеличения можно выбирать модель с пуш-апом.

Как купить купальник без примерки

Купальников должно быть минимум два, а лучше несколько, чтобы переодеваться после плавания, выбирать их под настроение и оттенок кожи, который будет с каждым днем становиться все темнее.

Прежде всего необходимо с помощью сантиметра и таблиц, которые обычно предлагаются на страницах интернет-магазинов, определить свой размер. С помощью фильтра вы сможете отсеять ненужный ассортимент и сосредоточиться на изучении моделей, которые наверняка вам подойдут.

Конечно, можно примерить купальники в обычных магазинах, но выбор там, как правило небольшой.

На страницах интернета вы найдете последние коллекции известных брендов, выгодные предложения со скидками, фасоны, подходящие вам по типу фигуры.

Над производством брендовых моделей работают дизайнеры, стилисты, они шьются по удобным лекалам и из качественных тканей, которые хорошо держат форму, не растягиваются и не выгорают, быстро сохнут.

Многие магазины с курьером доставляют модели двух-трех размеров, чтобы можно было выбрать тот, который лучше сидит на фигуре.

Стильный купальник, который вам идет, поможет вам насладиться летним отдыхом и на Мальдивах, и на берегу речки или озера недалеко от вашего дома. Он, подчеркивая ваши достоинства, придаст уверенность в своей неотразимости и поможет в создании главного источника красоты и обаяния — прекрасного настроения на отдыхе.