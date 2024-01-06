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Алфер Евгения

Купальники от Savalme в премьерной коллекции «Beautiful is all around us»

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  • 06 Января 202421:10

Готовь сани летом, а купальники зимой! Новый бренд Savalme By Sallum Albinа представляет премьерную коллекцию, каждая модель которой - это безупречное сочетание дизайнерского совершенства и женственности. Узнаваемый  стиль и оригинальный крой коллекции «Beautiful is all around us» (“Красота вокруг нас”) демонстрирует ключевые тренды сезона. Дизайнер Саллум Альбина экспериментирует с фактурами и цветами, создавая силуэты каждой модели неповторимыми и оригинальными. Цветовая палитра купальников яркая и многообразная. Все детали коллекции, неповторимы в своём исполнении.

 

Коллекция купальников создана по новейшим технологиям производства, также представлены элементы  ручной работы, что позволяет добиться идеальной посадки. В каждой модели отражены собственные взгляды дизайнера на моду и философию роскоши, которая скорее сдержанна и аристократична.

 

Абсолютная творческая свобода, разнообразие кроя и фасонов добавит смелости и ощущения собственной красоты. В каждой модели купальников прослеживается, изысканность, элегантность - это тема красоты истинной женственности. В коллекции представлены полупрозрачные платья, декорированые с элементами цветов, в сочетании с перьями и фактурными рисунками. Лёгкие и почти невесомые образы, дополненные элегантными аксессуарами. Все образы, как полотна идеальных картин, создают красоту вокруг нас.

 

Магазины:

в Москве: ул. 2-ая Черногрязская, 6к2

в Санкт-Петербурге: ул. Рыбацкая, 3

 
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