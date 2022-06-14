Кузьма Котрелев, Fardi, Сергей Гилев и другие гости на вечеринке-открытии Talents by Action

9 июня состоялась вечеринка-открытие агентства талантов Talents by Action. Гостями вечера стали Кузьма Котрелев, Fardi, Сергей Гилев, Ирина Безрукова, Юрий Быков, Алексей Морозов, Ольга Смирнова, Татьяна Геворкян, Константин Белошапка, Павел Баршак, Богдан Кияшко, Дарья Калмыкова, Сергей Кемпо, Эльдар Трамов, Франя Файзиева и многие другие. Гостей встречала руководитель агентства талантов Екатерина Уруру.

Генеральный директор Группы Компаний ГПМ КИТ Андрей Терешок выступил с приветственным словом: «Для нас это очень важное событие. Мы долго работали над этой идеей – организовать агентство талантов. И мы благодарны партнёрам, которые нам очень помогли: это и 1-2-3 Production, иPREMIER, спасибо им. А всем нам я желаю чаще встречаться: на площадках, где мы будем снимать кино, и на отдыхе, чтобы просто общаться. Спасибо, что пришли, и хорошего вам вечера!»

Гостей приветствовали и поющие актеры. Богдан Кияшко, Франя Файзиева, Эльдар Трамов и Альбина Кабалина исполнили лирические и зажигательные композиции. А после танцевальной паузы – DJ сета – на сцену вышли Федор Левин, Кирилл Одоевский и Никита Ковтунов из via MINIBAR, к которым присоединилась Дарья Антонюк.

Talents by Action – это новый звездный актив Группы Компаний ГПМ КИТ (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»).

Основные задачи агентства – привлечение и поддержка состоявшихся представителей творческих профессий и начинающих кинематографистов. Агентство занимается продвижением талантов в киноиндустрии и разрабатывает маркетинговую стратегию для каждого клиента.