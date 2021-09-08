Лайфхаки для улучшения дизайна квартиры: советы архитектора

Ведущий архитектор и управляющий партнер старейшей московской архитектурной компании А+А Евгений Коблов рассказал о законах построения интерьеров и поделился рекомендациями по уютному оформлению пространства.

Простые цветовые решения - фундамент гармонии

Формула правильного сочетания цветов в интерьере выглядит так: 60% составляет основной цвет, 30% — дополнительный, который с ним сочетается Оставшиеся 10% приходятся на все прочие цвета, выступающие акцентами.

Удачный интерьер базируется на лаконичном оформлении потолка. Если вы не дизайнер, самое логичное решение оформить потолок в белом цвете. Только профи под силу гармонично встроить цветной потолок в интерьер. Это связано с особенностями нашего восприятия и работой психики.

Подсознательно, думая о любом интерьере, мы по умолчанию представляем себе белый потолок. И планируя дальнейшее оформление стен и пола, опираемся на эту белую “основу”. В то время как дизайнер способен выйти за рамки стандартного мышления и вообразить любое цветовое решение. Этот навык нарабатывается годами. Рекомендую не тратить время и средства на эксперименты, а остановиться на простом универсальном варианте. Либо привлечь специалиста, если хочется неординарного, но правильного оформления комнаты.

Пол всегда должен быть темнее, чем стены и потолок. Необходимо соблюдать принцип тональности, где пол — самый темный, стены — условно “средние”, а потолок — самый светлый, вы без труда сможете гармонично и стильно оформить пространство, не привлекая дизайнера.

Пристальное внимание декору

Не стоит воспринимать предыдущие рекомендации буквально и превращать свою квартиру в светлую больничную палату или безликий бежевый гостиничный номер. Уютным пространство делает затейливое оформление, когда множество деталей создает настроение и поддерживает определённый стиль.

Стены, пол и потолок нейтральных оттенков — это идеальный “холст” для создания любого дизайна интерьера. Используйте предметы искусства (картины, скульптуры), декор, текстиль, растения, мебель, чтобы добавить “своего” почерка в пространство.

Один из самых простых и быстрых способов придать уюта — повесить шторы или заменить их на новые. Рекомендую сочетание тюля и ткани blackout. Днем тюль мягко пропускает свет, а ночью плотные шторы надежно затемняют комнату.

Свет - настроение и вдохновение

Сценариев освещения должно быть три.

Первый — это свет, заливающий все пространство. Он необходим для темных пасмурных дней, когда света крайне мало. А также удобен при уборке, делая видимыми самые дальние углы и малейшие загрязнения.

Второй сценарий — декоративный — обеспечивает подсветку карнизов, полочек, ниш и так далее. Такой свет создает интересный рельеф в помещении, благодаря чему оно не выглядит плоским.

Третий сценарий предназначен для акцентирования на конкретных деталях. Это может быть фактурная стена с необычным покрытием или красивая скульптура. В общем, все то, что придает вашему интерьеру уют и уникальность.

Свет в квартире всегда должен быть чуть теплее нейтрального, либо насыщенно-теплым. То самое “ламповое” ощущение уютного дома создается благодаря теплому освещению.

Единая концепция

Смешение стилей — это особый талант, которым владеют профессионалы. Насмотренность и врожденное чувство вкуса позволяет дизайнерам сочетать несочетаемое в один гармоничный проект. Если у вас нет таких навыков, рекомендую придерживаться одной стилистической концепции.

Например, для минимализма важно наличие больших, гладких, пустых поверхностей. Поэтому необходимо заранее продумать системы хранения для всего необходимого. Скандинавский стиль отличается лаконичностью и разнообразием натуральных материалов, в частности — дерева, металла, стекла и их сочетанием между собой. Синтетический текстиль и обилие пластика удешевит такой интерьер. А позолоченные антикварные предметы декора или многослойные шторы с бахромой и кистями будут выбиваться из общей картины.

Кофморт и эргономичность

Если у вас нет дизайнера, то обязательно сами проверяйте “в деле” мебель и технику. Посетите магазины и выставочные залы. Посидите на мебели и фаянсе, попробуйте открыть-закрыть дверцы шкафов, потрогайте эти предметы вживую. Так вы сможете понять, как будет выглядеть интерьер, и какие возникнут нюансы при эксплуатации. Это крайне важно, поскольку напрямую влияет на качество жизни.