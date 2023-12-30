Le Journal Intime и Love & Swans представили совместную коллекцию Love х Space

Le Journal Intime продолжает открывать новые грани свободы, силы и сексуальности. В этот раз бренд технологичного белья представляет по-настоящему космическую коллаборацию с Love&Swans – бельевой маркой, известной своими концептуальными вышивками. Лимитированная капсула состоит из пяти моделей глубокого чёрного цвета, украшенных завораживающими узорами, объединяющими темы космоса, магии и женской энергии.

Каждая деталь капсулы напоминает небесные карты. Например, топ CAT'S CRADLE словно соткан из паутины звёзд, планет и самобытных вселенных. Создавая этот топ, дизайнеры черпали вдохновение из детской игры «колыбель для кошки». Вспомните, как ловко вы переплетали между пальцами верёвочки, пытаясь создать диковинные узоры.

Прообразом для топа NEBULA стала межзвёздная среда, в которой сосредоточены два начала — дарующий новую жизнь день и таинственная ночь. Как они существуют в одной вселенной, дополняя друг друга, так и в женщине уживаются разные стороны личности.



Ещё одним важным элементом капсулы стали трусики LUX FEMINA. Настоящая ода женственности, чувственности и чарующей сексуальности. Узоры на этой модели складываются в тонкий и при этом яркий образ женской фигуры, подчёркивая её значимость.

ASTROLABE — он же полюс мира. Ещё один вариант низа с изображением небесных тел. В этом случае авторы капсулы взяли за основу старейший астрономический инструмент — астролябию. С её помощью мореплаватели измеряли высоту солнца и звёзд над горизонтом, чтобы найти путь домой. В итоге астролябия стала красивой метафорой путешествия к гармонии, созерцанию и умиротворению.



Центром капсулы LOVE IN SPACE по праву можно считать боди VENUS. Узоры, раскинутые по чёрному полотну боди, символизируют целую вселенную – необъятную, чарующую, манящую и бесконечную, подобную женской энергии, с которой начинается всё на земле.



LOVE IN SPACE — это красивая и глубокая история о гордой, свободной, смелой и открытой женщине, которая даёт начало новой жизни.