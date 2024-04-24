Le Journal Intime открыл фирменный магазин в Санкт-Петербурге

Основатель бренда Le Journal Intime Натальи Войнич:

«Le Journal Intime - это органическое продолжение тела. Это свобода, радость, комфорт. Магазин наших партнёров открылся в прекрасном месте на старом Невском. Светлый, просторный, с широкими витринами, это, на мой взгляд, на сегодняшний момент лучшее место и пространство из всех, которые занимают бутики Le Journal Intime.»

Расположенный в историческом здании в самом центре Санкт-Петербурга, бутик Le Journal Intime дает возможность познакомить новую аудиторию со всем ассортиментом бренда: от базовых коллекций до лимитированных дропов. Общая площадь магазина составляет 50 квадратных метров.

Белье Le Journal Intime выполнено из компрессионного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, который повторяет изгибы тела и оставляет кожу открытой на 60%, обеспечивая максимальную поддержку груди при полном отсутствии косточек и других сдавливающих элементов. Естественный комфорт достигается за счет широких эластичных бретелей и технологии плоских швов, позаимствованной из медицинского белья. Таким образом, это белье не только выполняет свою эстетическую функцию, но и приносит пользу здоровью.

О бренде

Le Journal Intime — российский бренд технологичного белья с собственным производством в Москве, основанный в 2015 году. Благодаря отказу от косточек и сдавливающих элементов, изделия Le Journal Intime обеспечивают функциональную и физиологическую поддержку груди, раскрывая внутреннюю сексуальность женщины. Забота о женском здоровье – один из главных приоритетов бренда.