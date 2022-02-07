Le Journal Intime открыл магазин в ТЦ «Метрополис»

Российский бренд технологичного fashion-белья Le Journal Intime 29 декабря открыл магазин в одном из крупнейших торговых центров Москвы. Пространство расположено на первом этаже ТЦ «Метрополис» по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, 16а, стр. 4.

«Бренд стремительно развивается, растет и мы рады, что наш магазин открывается в одном из лучших торговых центров России. Это была давняя мечта и вот она воплощается. Когда-то мы также «намечтали» открытие флагманского магазина в самом центре Москвы на Большой Никитиской. Следующим шагом бренда является региональное развитие», - делятся основательницы бренда Le Journal Intime Наталья Войнич и Татьяна Валентович.

В магазине представлены актуальная коллекция Dragon Woman, новая капсула Muses, корсеты Celine, а также коллекции Chromotherapy, хлопковая коллекция SPA и купальники.

Интерьер магазина выполнен в знаковом стиле Le Journal Intime: сочетание небесных оттенков и каменной текстуры, которые олицетворяют естественность, передавая идею и аутентичность бренда.

Магазин работает ежедневно с 10.00 до 23.00 и c 10:00 до 00:00 в период с 27 по 30 декабря. Первых 100 покупателей ждут приятные фирменные комплименты от бренда.

Основной материал изделий Le Journal Intime - высокотехнологичный сетчатый трикотаж PowerNet, который за счет своих высоких свойств эластичности и поддержки используется в медицинском белье. Бренд адаптировал эту ткань в производство белья на каждый день. Благодаря сетчатой структуре кожа остается открытой на 60%, создавая необходимый поддерживающий эффект для груди и формируя плавный силуэт в изделиях на тело (боди, трусы с высокой посадкой).

Le Journal Intime является постоянным участником международных и национальных профессиональных бельевых выставок. Ежегодно эксперты крупнейшей парижской выставки Salon International de la Lingerie отбирают изделия из новых коллекций бренда для выставления в рубрике Selection, а также в зону трендов, где выставляют актуальные и будущие тренды бельевой индустрии.