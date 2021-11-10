Le Journal Intime открыл первый шоурум в Санкт-Петербурге

Российский бренд технологичного fashion-белья Le Journal Intime открыл свой первый шоурум в Санкт-Петербурге по адресу БЦ «Лиговский», Лиговский проспект, д. 50/6, офис 35.

Пространство площадью 36 кв.м. с комфортными примерочными, элегантным и лаконичным дизайном передает атмосферу и философию бренда: легкость, минимализм, красота, технологичность.

В шоуруме представлены текущие и новые коллекции Le Journal intime, а также культовые модели коллекций прошлых сезонов.

«Получая обратную связь от наших клиентов, мы прислушиваемся и стараемся быть ближе и лучше. Наши постоянные покупательницы из Санкт-Петербурга очень ждали появления Le Journal intime в их городе, ведь онлайн шопинг не сравнится с покупками в живом пространстве. И вот мы наконец-то открылись и с радостью принимаем первых посетителей! Петербург можно сравнивать с Парижем и другими европейскими городами не только в плане архитектуры, искусства, но и моды, неповторимого стиля петербурженок - такие же легкие и элегантные, с вниманием к каждой детали, как наше белье», - делится Татьяна Валентович, соосновательница бренда Le Journal Intime.

Шоурум работает по будням с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00, суббота, воскресенье – выходные дни. Телефон шоурума в г. Санкт-Петербурге: +79250171434.

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