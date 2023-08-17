Le Journal Intime открыл по франшизе магазин в Челябинске

Бренд технологичного fashion-белья Le Journal Intime открыл уже третий магазин в рамках развития франшизы и пятый во всей сети бутиков, на этот раз в Челябинске.

Открытие состоялось с давним партнером — Ларисой Шагиахметовой, которая до этого момента в течение трех лет развивала бренд в своем регионе через сайт, соцсети и оффлайн корнер в модном пространстве. Теперь же поняла, что настало время открыть полноценный бутик. «Померив однажды комплект Le Journal Intime, я влюбилась в эту марку и ее философию и теперь хочу, чтобы как можно больше женщин узнали о ней», — говорит Лариса.

Новый бутик является самым большим по площади в сети, что дает возможность показать весь ассортимент бренда в торговом зале, от аксессуаров и базовых коллекций, до капсул и лимитированных дропов. Расположен он в центре города по адресу: ул.Тимирязева д.27.

Соосновательница Le Journal Intime Татьяна Валентович намерена и дальше развивать направление франчайзинга: «Первый наш бутик в рамках франшизы был открыт в Казани, второй в Краснодаре и вот сейчас – в Челябинске. Мы всегда открыты к сотрудничеству и приглашаем новых партнеров присоединяться к этому увлекательному и красивому бизнесу, открывая бутики Le Journal Intime в своих городах».

О бренде

Le Journal Intime — российский бренд технологичного белья с собственным производством в Москве, основанный сестрами Натальей Войнич и Татьяной Валентович в 2015-м году.

Белье Le Journal Intime выполнено из компрессионного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, который повторяет изгибы тела и оставляет кожу открытой на 60%, обеспечивая максимальную поддержку груди при полном отсутствии косточек и других сдавливающих элементов. Естественный комфорт достигается за счет широких эластичных бретелей и технологии плоских швов, позаимствованной из медицинского белья. Таким образом, это белье не только выполняет свою эстетическую функцию, но и приносит пользу здоровью.

Бренд стал объединяющей силой, настоящим женским сообществом, которое поддерживает друг друга и освобождает девушек от токсичных установок по отношению к красоте и сексуальности своего тела.