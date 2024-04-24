Le Journal Intime отмечает День рождения флагманского бутика на Тверской, 15

В честь праздника бренд запустил новую услугу – кастомизацию и дарит индивидуальную вышивку в дополнение к покупке комплекта белья.

Предложение кастомизации будет действовать с 19 апреля по 19 мая и пока только при покупке комплектов в оффлайн точках Москвы - как во флагманском бутике на Тверской улице, так и в ТЦ «Метрополис» и пункте самовывоза интернет-заказов на ул. Авангардная.

Белье Le Journal Intime выполнено из компрессионного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, который повторяет изгибы тела и оставляет кожу открытой на 60%, обеспечивая максимальную поддержку груди при полном отсутствии косточек и других сдавливающих элементов. Естественный комфорт достигается за счет широких эластичных бретелей и технологии плоских швов, позаимствованной из медицинского белья. Таким образом, это белье не только выполняет свою эстетическую функцию, но и приносит пользу здоровью.

О бренде

Le Journal Intime — российский бренд технологичного белья с собственным производством в Москве, основанный в 2015 году. Благодаря отказу от косточек и сдавливающих элементов, изделия Le Journal Intime обеспечивают функциональную и физиологическую поддержку груди, раскрывая внутреннюю сексуальность женщины. Забота о женском здоровье – один из главных приоритетов бренда.