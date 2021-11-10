Российский бренд технологичного fashion-белья Le Journal intime представил новую коллекцию Dragon Woman.

«Создавая коллекцию Dragon Woman, мы вдохновлялись смелой и сильной женщиной, которой улыбается удача. Своей экспансивностью, энергией и красотой наша героиня похожа на дракона. Судьба ей благоволит, она добивается поставленных целей и знает, как эффективно направить свою внутреннюю силу и энергию. Женщина – Дракон очень независима и не любит быть ограничена, она предпочитает большие мечты и масштабные действия» - рассказывают соосновательницы бренда Le Journal intime Наталья Войнич и Татьяна Валентович.

Для коллекции выбраны насыщенные цвета, олицетворяющие природные силы земли, неба, воды. Модели топов, как закрытые, так и открытые, отличаются надёжной поддержкой и функциональностью, сочетают в себе характерный для бренда лаконизм и элементы спортивного стиля. Графичные линии белья выделяют и подчеркивают силовые энергетические линии Dragon Woman. Названия моделей – имена известных мифических «дракониц» – Фиона, Мулан, Кайда, Скилла, Малинда. В коллекцию включены и полюбившиеся модели в новых «драконьих» цветах.

Коллекция начала поступать в фирменный магазин Le Journal intime в Москве, в шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге и с 28 октября будет доступна к заказу онлайн на официальном сайте https://lejournalintime.com/.