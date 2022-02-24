Le Journal Intime примет участие в  37-м сезоне выставки CPM

Российский бренд Le Journal Intime примет участие в выставке CPM – Collection Première Moscow в выставочном проекте Dreams by CPM Body&Beach, который объединяет крупнейших игроков бельевой индустрии.

Выставка будет проходить в период с 21/02 - 24/02/2022 на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр».

«Мы ценим эту выставку и регулярно в ней участвуем уже на протяжении пяти лет. Нам нравится профессиональная среда, которую создают организаторы, и мы с нетерпением ждем встречи с нашими партнерами и знакомства с новыми клиентами. На CPM мы представим новую коллекцию «Duncan» сезона Осень-Зима 2022/23 и долгожданную первую полноценную капсулу купальников», – говорит соосновательница бренда Татьяна Валентович.

Новая коллекция «Duncan», которую Le Journal Intime представит на выставке, это история лёгкой, но при этом смелой женщины, крутящейся в вихре жизни, как в танце. Коллекция вдохновлена прекрасными танцовщицами разных времен, меняющими мир и создающими целые направления в искусстве, моде, музыке.

CPM – Collection Première Moscow

Dreams by CPM Body&Beach

21/02 - 24/02/2022

Понедельник – Среда 10:00 – 18:00

Четверг 10:00 – 16:00

«Экспоцентр» - центральный выставочный комплекс

г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, павильон 2.4, номер стенда 24А25



