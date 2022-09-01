Le Journal Intime примет участие в  38-м сезоне выставки CPM

Российский бренд Le Journal Intime примет участие в выставке CPM – Collection Première Moscow в выставочном проекте Dreams by CPM Body&Beach, который объединяет крупнейших игроков бельевой индустрии.

Выставка будет проходить в период с 30/08 -02/09/2022 на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр».

Как и всегда, мы основательно и с волнением готовимся к главной выставке сезона - CPM. За последние полгода многое изменилось, мы провели большое количество аналитической работы, сделали уточнение позиционирования бренда, учли пожелания и оптимизировали работу, увеличили масштабы. От выставки ждем новых встреч, идей. Не терпится продемонстрировать наш новый ассортимент, рассказать про наши новости. В этот раз мы представим коллекцию Весна-Лето 2023 «PLANÈTE», расскажем о новом подходе к базовому ассортименту, покажем новые категории продукции будущих сезонов: пижамы, купальники. С особым волнением ждем возможности объявить о нашем новом проекте – развитие франшизы бутиков Le Journal Intime, – делится соосновательница бренда Татьяна Валентович.

На стенде будет представлена эксклюзивная новогодняя капсула «PICO», выполненная из инновационной Eco-Smart пряжи с эффектом кружева, коллекция SS’23 «PLANÈTE», в которой будут собраны бестселлеры бренда и новые модели в пастельных цветах планеты Земля, а также базовая линейка Le Journal Intime в шести цветах.

Кроме того, гости выставки смогут первыми увидеть новую линию стрит пижам: в коллекцию вошли универсальные комплекты из кимоно и брюк, жилетов и шорт, рубашек и брюк.

CPM – Collection Première Moscow

Dreams by CPM Body&Beach

30/08 -02/09/2022

Вторник – Четверг 10:00 – 18:00

Пятница 10:00 – 16:00

«Экспоцентр» - центральный выставочный комплекс

г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, павильон 2.4, номер стенда FOD57





www.lejournalintime.com