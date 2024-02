Le Journal Intime выпустил новую коллекцию футболок и шорт-боксеров к гендерным праздникам

В продажу поступил новый дроп фирменных футболок Le Journal Intime. Для бренда подобное пополнение ассортимента всегда было связано со значимыми событиями, например, выставкой в Париже, необычной фотосессией или открытием первого магазина.

На этот раз выход дропа приурочен к приближающимся праздникам любви и весны. Футболки дополнены универсальными шортами-боксерами для парных луков. Основной мотив – это тематические надписи в черном и красном цветах, подходящих под разное настроение: Love Soldier, Eat Drink Love, A Love Party к 14 февраля; Yes, Woman Can, Girls Power и Future Is Female – поступят в продажу ближе к 8 марта. А если надписи вы не любите, то можно выбрать футболки, украшенные логотипом и фирменным цветком Le Journal Intime.

Футболки выполнены из мерсеризированного хлопка, обладающего приятными тактильными свойствами – мягкостью, гладкостью и красивым лоском. Специальная обработка волокон хлопка, а также переплетение ткани интерлок делают изделия более износостойкими.

Объемная надпись-аппликация, приятная на ощупь, выполнена методом термотрансфера, что гарантирует высокую стойкость к внешним воздействиям.

Свободные шорты-боксеры из натурального хлопка с акцентной резинкой по поясу дополнены вышитой надписью “A love party”, “Love soldier”.

С 12 по 14 февраля при любой покупке белья в бутиках и интернет-магазине Le Journal Intime дарит красный браслет-ниточку с фирменной подвеской в виде женской фигурки.