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Софья Румянцева

Le Journal Intime выпустил новую летнюю коллекцию JARDIN MAJORELLE

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  • 21 Февраля 202417:13

Le Journal Intime представил новую летнюю коллекцию Jardin Majorelle, вдохновленную яркими, сочными цветами сада Мажорель, которые передают ощущение радости, энергию лета и теплых шумных пляжных вечеринок.

Коллекция создана для того, чтобы стать частью воздушных летних нарядов. Тонкие яркие бретели, полупрозрачные фактуры, вышивка и красивые линии вырезов – эти модели по праву претендуют стать талисманом счастливого лета.

Яркие цвета Мажорель распространились и на модели-бестселлеры бренда – все они также присутствуют в новой коллекции.

Сквозной цитатой, отражающей настроение коллекции стало знаменитое выражение Ива Сен–Лорана, гениального хозяина сада - “Le destin aide les personnes courageux” (в пер. с фр. «Судьба помогает храбрым»), запечатленное в вышивке на деталях изделий.

Традиционно наравне с визуальной легкостью и воздушностью бренд Le Journal Intime предлагает надежную поддержку груди благодаря технологичному материалу power-net, запатентованному крою и технологии пошива.

Капсула Jardin Majorelle доступна для покупки в онлайн и оффлайн магазинах бренда.

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