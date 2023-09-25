Легендарный Kevin McCoy (Bad Boys Blue) в преддверии своего сольного концерта провел пресс-конференцию

15 сентября в Москве в заведении Бар «Nebar» прошла встреча с журналистами и закрытый пресс-показ нового видеоклипа легендарного Kevin McCoy (ex «Bad Boys Blue»), исполнителя легендарных хитов «You’re Woman», «Pretty Young Girl» и др.

Клип на новую сольную композицию «Let's dance» сняла российский клипмейкер А. Фоломьёва. В съёмке клипа приняли участие звёзды Российского шоу-бизнеса Бари Алибасов, Шура, Гуля Нежинская, Николай Цонку и др.

Общение с прессой прошло в весьма тёплой и почти домашней атмосфере. Так, как будто встречались давние друзья. Дело в том, что Кевин частый гость в нашей стране. Как рассказывает он сам: «Сперва мы приезжали сюда с группой «Bad Boys Blue» на гастроли. И уже тогда я начинал влюбляться в вашу страну! Прекрасные девушки, шикарный тёплый приём на каждом концерте! Архитектура… Могу долго перечислять! Вы знаете, даже климат мне ваш нравится. Он не мягкий, но что-то в нём есть! Знаю, многие в России шутят, про климат Санкт-Петербурга. Так вот, вы знаете, я даже думал перебраться туда жить! Архитектура Питера и, прежде всего его жители перекрывают любой климат. Хотя я люблю зиму. И знаете, сейчас, когда я уже достаточно давно выступаю сольно, я прошу своего продюсера Игоря Сенгера (кстати, родился он именно в Ленинграде), чтобы мы приехали не на один день на концерт, а чтобы можно было остаться на денёк другой. Я люблю погулять по Москве, по Питеру, по Краснодару… И поверьте, я от этого чувствую себя счастливым!»

Поделился Кевин и проблемами, связанными в последнее время в связи международной ситуацией: «Меня спрашивают, не боюсь ли я ездить сюда? Отвечу - не боюсь. Иногда страшнее пройтись у нас поздним вечером по улице. Конечно, встречаются люди, которые спрашивают, зачем я сюда еду. Но это, поверьте, те, кто знает о России только из телесюжетов. Практически верящие, что тут медведи с балалайками ходят. Почти все мои коллеги, кто приезжал к вам - в личных разговорах говорит, что хотел бы вернуться ещё раз. Конечно, куча сложностей с перелётами теперь. Но знаете, от того и кайф находиться тут больше. Я на неделю, на две приезжаю. Слава Господу, не бездельничаю тут, очень часто выступаю, хожу по съёмкам. Ещё раз скажу - тут я чувствую себя дома. Постепенно начинаю учить язык. Очень кайфую от этого! Говорю пока с трудом, но понимаю практически всё».

За время пребывания в России Кевин обзавёлся друзьями в шоу бизнесе. - "У вас люди все дружелюбные. Почти на каждой съёмке, каждом концерте с кем-то знакомимся, делаем совместные работы. Например, муж Надежды Кадышевой, Александр Костюк, после наших совместных выступлений, подарил мне песню на русском. Она называется «Снег Летит». Мы как шутку это восприняли. Песня очень хорошая получилась. Записали, снялись на тв, выложили в ютубе и забыли. Захожу, смотрю - больше 16 миллионов просмотров! Недавно записали с оркестром русских народных инструментов «Grand Melody Orchestra» - песню «Валенки» ту самую, русскую народную! Тоже очень забавно получилось. В клипе у меня снялись Бари Алибасов, Шура, Гуля Нежинская, Николай Цонку. Сейчас вот, на мой сольный концерт в Москве прийдут меня поддержать мои друзья Марат Чанышев из группы «Премьер-Министр», Кай Метов, Наталья Гулькина, На-На, Наталья Власова, Дигер, Милена Дейнега. Думаю, кто-то ещё подтянется и споёт со мной… Так что друзей много. Всех вас жду, вы же тоже друзья!"

По завершению встречи с прессой, Кевин выдал ещё одну шикарную новость: его пригласили сняться в продолжении легендарного кино 2000х годов, фильма «ДМБ».